La fragata ‘Méndez Núñez’ afronta los últimos días de su despliegue. Esperada en Ferrol el día 13

La fragata (F104) `Méndez Núñez´, al mando del capitán de fragata Jaime Muñoz-Delgado Pérez, navega por el Mediterráneo, en apoyo asociado a las operaciones Sea Guardian y Noble Shield de la OTAN, con las que contribuye a las labores de vigilancia marítima y seguridad cooperativa, antes de su regreso a territorio nacional la próxima semana, y tras su participación en el despliegue Highmast, en el grupo de combate británico del portaaviones HMS “Prince of Wales».

Para este lunes, día 13 de octubre tiene prevista la llegada a las 13:00 horas a su base en Ferrol. El acto de recibimiento tendrá lugar en el muelle nº 4 del Arsenal Militar y será presidido por el capitán de navío, Comandante de la 31ª Escuadrilla de Superficie, Jesús González-Cela Franco.

En su regreso a Ferrol la unidad ha transitado por el mar Rojo y ha pasado el canal de Suez, donde ha coincidido con la fragata `Victoria’, que atracó este jueves en Yibuti para realizar el relevo con la `Navarra’, como buque insignia de la operación Atalanta, el próximo 12 de octubre.

La «Méndez Núñez» encara sus últimos días de despliegue

De este modo, la ‘Méndez Núñez’ encara los últimos días de su despliegue naval, que la ha llevado a cruzar medio mundo y representar a España en algunos de los escenarios marítimos más relevantes del panorama internacional.

Durante los últimos meses, esta unidad ha participado en la operación multinacional Highmast, integrada en el Grupo de Combate del portaaviones británico HMS Prince of Wales, con el que ha navegado y operado desde el Mediterráneo hasta el océano Pacífico.

En su tránsito de regreso, la `Méndez Núñez´ ha surcado las aguas del mar Arábigo y el golfo de Adén, donde ha colaborado con la operación EUNVAFOR Atalanta, liderada por el contralmirante español Javier Vázquez Sanz a bordo de la fragata `Navarra´, en apoyo a las labores de vigilancia contra la piratería y la protección de los buques del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. También llevó a cabo ejercicios con el destructor italiano ITS Duilio, en refuerzo de la cooperación con las fuerzas europeas desplegadas en la región.

Además, la fragata realizó una parada logística en la base naval de Yibuti. Allí, además de las labores de reabastecimiento y apoyo logístico, la dotación tuvo la oportunidad de conocer las misiones y cometidos del destacamento Orión, que está desplegado en el país, en el marco de la operación Atalanta. De este modo, se realizaron visitas cruzadas entre el buque y el destacamento español, lo que sirvió, no sólo para consolidar la coordinación entre los medios navales y aéreos destacados en la región, sino también para intercambiar impresiones y experiencias entre los militares desplegados lejos de nuestras fronteras al servicio de la paz y la seguridad internacional.

Una travesía histórica

A finales de abril, desde su base en el puerto de El Ferrol, la fragata ‘Méndez Núñez’ se hizo a la mar para integrarse, junto con otros buques de países socios y aliados, en el Grupo de Combate del portaaviones de la marina británica HMS ‘Prince of Wales’.

El objetivo principal de esta iniciativa europea era realizar operaciones complejas durante su navegación juntos por el Indo-Pacífico, dentro del despliegue Highmast, para mejorar la eficiencia e interoperabilidad naval ante cualquier amenaza en la mar. A principios de agosto, el buque español concluyó su integración en la agrupación internacional y comenzó su regreso a España.

Con todo, y tras casi seis meses de despliegue, la `Méndez Núñez´ culminará una misión que ha reforzado las relaciones con países socios y aliados en la región del Indo-Pacífico, al tiempo que ha consolidado la presencia internacional de la Armada en un entorno geoestratégico clave, así como el compromiso de España con la seguridad marítima internacional.