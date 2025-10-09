El BOP publica las bases de los premios de investigación González LLanos , Ingeniero Comerma, Concepción Arenal, Antonio Usero y Ángeles Alvariño 2025-2026

Cada uno de los premios cuenta con una dotación de 10.000 euros.

El http://BOP de este jueves recoge la publicación de las bases de los premios de investigación González Llanos, en el ámbito de la Ingeniería y de la Arquitectura; Ingeniero Comerma, en el área de las Artes y Humanidades; Concepción Arenal, en las Ciencias Sociales y Jurídicas; Antonio Usero, en el campo de las Ciencias de la Salud; y Ángeles Alvariño en el de las Ciencias.

Estos premios tienen como finalidad apoyar e impulsar las labores realizadas en alguno de los cinco ámbitos universitarios con los que se relacionan, desde las ciencias, hasta arquitectura y el área de la salud.

La convocatoria de los premios tiene carácter bianual a partir del año 2020. En los años pares, y en todo caso siempre después de haber sido convocados los premios Ángeles Alvariño y González Llanos, serán convocados los premios de investigación Concepción Arenal, Ingeniero Comerma y Antonio Usero. En los años impares, y en todo caso siempre después de haber sido convocados los premios Concepción Arenal, Ingeniero Comerma y Antonio Usero, o sea en la siguiente, serán convocados los premios Ángeles Álvariño y González Llanos.

Podrán optar a estos premios, y con independencia de su nacionalidad, personas de manera individual: con perfil profesional o con perfil investigador y equipos o grupos multiprofesionales que pueden estar formados solo por profesionales, solo por investigadoras/eres o bien por ambos (profesionales e investigadoras/eres).

Cada edición de cada premio está dotada con 10.000 euros/premio. Las solicitudes podrán presentarse desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria de estos premios en el Boletín oficial de la provincia de A Coruña y en el plazo de 30 días naturales contados a partir del día siguiente de la referida publicación, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Ferrol.