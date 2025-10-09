Cerca de 200 deportistas compiten en Ferrol en el Campionato galego cadete, júnior y sub-21

El concejal de Deportes de Ferrol, Ricardo Aldrey, junto con el presidente de la Federación Gallega de Karate, Óscar Lafuente, anunció que Ferrol volverá a ser la sede del Campeonato gallego cadete, júnior y sub-21 de karate e II Copa Máster. La prueba tendrá lugar el domingo 11 de octubre, en el pabellón municipal de Esteiro a partir de las 15:00 horas.

Aldrey destacó el éxito de la convocatoria ya que este año participarán en el campeonato cerca de 200 deportistas en las modalidades de kata y kumite que militan en 29 clubes. En representación de la ciudad, participarán tres clubes: Grupo Bazán, Renbukan y Bunkai.

El edil recordó que se trata de un campeonato de relevancia que será clasificatorio para el Campeonato de España en las mismas categorías que se celebrará en Jaén el 15 y 16 de noviembre. Asimismo, informó de la gran demanda para la Copa Máster, de mayores de 35 años, en la que habrá participación de deportistas procedentes de Asturias y Portugal.

Aldrey saludó la celebración de este campeonato, de la que destacó la elavada participación, y agradeció a la Federación su compromiso con el deporte y con Ferrol.

Por su parte, Óscar Lafuente manifestó que en Ferrol “sentímonos como en casa” ya que “tradicionalmente celebramos moitos eventos aquí” y, con respecto a la prueba del sábado, destacó el elevado porcentaje de participación femenina en esta edición del campeonato, que llega al 40%.

Lafuente agradeció al Ayuntamiento y a Aldrey su colaboración, que hace que la ciudad departamental sea sede de campeonatos de este calibre, avanzando que el próximo 20 de diciembre Ferrol acogerá la primera jornada de la Liga gallega infantil de karate. Ambos invitaron a la ciudadanía a disfrutar de esta cita, con entrada gratuita.

Aquellos que no puedan asistir al pabellón, podrán seguir la competición en directo a través del canal de Youtube de la Federación Gallega de Karate y de la plataforma web Karate Scoring.