La Diputación de A Coruña invertirá 737.000 euros en un vial de San Xurxo, en Ferrol, para reforzar la seguridad

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, ha presentado este jueves a la Asociación de vecinos de San Xurxo, en Ferrol el proyecto de mejora de la carretera provincial DP-3607, que contará con una inversión total de 737.506 euros.

Esta actuación, que abarca el tramo entre los puntos kilométricos 4,2 y 5, busca incrementar la seguridad vial en una zona de alta densidad de tráfico y uso peatonal. La obra dará continuidad a las mejoras ya realizadas en los primeros 4,2 kilómetros de la vía y responde a una «demanda más que justa» de la vecindad, según Formoso.

El proyecto, aprobado por el Pleno de la Diputación el pasado mes de julio, contempla la ampliación de la plataforma de los actuales 4,80 metros a un total hasta los nueve. Esta ampliación permitirá habilitar dos carriles de 3 metros, arcenes de 0,5 metros y, fundamentalmente, una senda peatonal de dos metros de ancho para garantizar la circulación segura de los vecinos.

SEGURIDAD PEATONAL

Durante el encuentro, que contó con la presencia de técnicos provinciales, el presidente destacó la necesidad de la obra. «Estamos ante una actuación muy necesaria, que reforzará la seguridad vial tanto para el tráfico rodado como para los peatones en un tramo muy utilizado para desplazamientos a pie» y «que presenta importantes limitaciones de seguridad actualmente«, señaló Formoso.

El mandatario provincial incidió en el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la junta vecinal.

«TODAS HECHAS POR LA DIPUTACIÓN»

Por su parte, el vicepresidente de la entidad vecinal, Manuel Varela, presente en la reunión, agradeció el compromiso de la Diputación, destacando que el interés mostrado por el presidente ha permitido llevar a cabo la obra. «Todas las obras que se han hecho aquí, pues todas fueron hechas por la Diputación. Estamos orgullosísimos de que la podamos llevar a cabo», ha afirmado.

El proyecto también incluye la renovación integral del firme, el ajuste del trazado para mejorar la visibilidad, la pavimentación de la nueva senda con acabado en hormigón, la reposición de accesos y la renovación completa de la señalización horizontal y vertical. El próximo paso será iniciar el procedimiento de expropiaciones para poder arrancar las obras a lo largo de 2026.