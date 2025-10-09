Valdoviño renueva la conducción de abastecimiento de agua entre A Frouxeira y Meirás

Ante el inicio de las obras de la senda entre A Frouxeira y Meirás que impulsa a Diputación de A Coruña, el Ayuntamiento de Valdoviño llevará a cabo, en coordinación con Viaqua, la renovación de la red de conducción de abastecimiento de agua entre el inicio del camino de tierra del paseo de la laguna y la rotonda de acceso a la playa.

La intervención contempla reubicar en la acera la tubería soterrada bajo el vial, instalando una nueva, ya que la antigua no cumple los estándares técnicos para soportar la presión actual, y mucho menos en los meses de verano.

El Ayuntamiento invertirá unos 14.000 euros en unos trabajos que comenzaban esta misma semana con la apertura de la acera e instalación por tramos de la nueva tubería.