Tras la salida de vía de un vehículo en la AP-9, en Cabanas, falleció una nonagenaria y otros dos ocupantes resultaron heridos

Un grave accidente de tráfico se registró en las últimas horas de la tarde de este miércoles en la autopista AP-9 en la incorporación de Cabanas al verse involucrado un Toyota Auris por una salida de vía. El vehículo, que circulaba en dirección a Ferrol, iba ocupado por tres personas, una de ellas M.C.G. de 91 años años falleció en el acto, mientras que las otras dos, un hombre de 65 años, F.P.A. tuvo que ser trasladado en una ambulancia al hospital «Arquitecto Marcide» y una mujer, M.R.C. también de 65, hija de la fallecida, que tras ser atendida «in situ» fue dada de alta.

En el Centro Integrado ás Emerxencias se recibieron varias llamadas de particulares, a las 20.22 h. informando del accidente y señalando que una mujer se encontraba atrapada en el interior del Toyota. De inmediato se dio aviso al Grupo de Emerxencias Supramunicipal GES de Mugardos; a la Guardia Civil de Tráfico; a los Bomberos do Eume , con base en As Pontes, y a los de Betanzos; así como a Urxencias Sanitarias de Galicia 061, acudieron personal sanitario del PAC de Pontedeume y cuatro ambulancias, una de soporte vital avanzado y tres de soporte vital básico.

Los primeros en llegar fueron los efectivos del GES de Mugardos que tras retirar una de las puertas del vehículo consiguieron excarcelar a la nonagenaria, que se encontraba en los asientos traseros, aunque no pudieron salvarle la vida a pesar de los esfuerzos de los efectivos sanitarios.

En la ambulancia de soporte vital avanzado fue trasladado el hombre herido a los servicios de urgencias del hospital «Arquitecto Marcide» del Complejo Hospitalario Universitario CHUF de Ferrol. Como señalamos la tercera ocupante fue dada de alta «in situ».

Instruye diligencias el equipo de atestados de la Guardia Civil de Tráfico.