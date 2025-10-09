25 entidades vecinales de Ferrol se repartirán más de 145.000€ para dinamización de barrios y parroquias

«De las 25 solicitudes presentadas por las asociaciones, doce recibirán el 100% del importe solicitado, en la línea de seguir avanzando en la dinamización en los barrios«, reveló el concejal de Participación de Ferrol, Javier Díaz.

El concejal de Participación, Javier Díaz Mosquera, presidió en la mañana de este jueves la Comisión de valoración para la concesión de subvenciones a entidades vecinales 2025 en la que se informó a las asociaciones de las ayudas que percibirán.

Para esta edición, el Ayuntamiento de Ferrol destinó un total de 145.200 euros repartidos en dos líneas: la línea 1 para actividades y programas de interés general que favorezcan la dinamización vecinal en los barrios y parroquias con 100.000 euros, y la línea 2 con una cuantía de 45.200 euros para el gastos comunes de funcionamiento para el cumplimiento de los fines propios de las entidades vecinales. “De las 25 solicitudes presentadas por las asociaciones, doce recibirán el 100% del importe solicitado, en la línea de seguir avanzando en la dinamización en los barrios”, reveló el concejal.

En comparación con la convocatoria del 2024, el crédito total pasó de 115.000 euros la 145.200 euros. “Cuando llegamos en el 2023 había 100.000 euros para subvenciones para las entidades, fuimos incrementando la cifra hasta llegar a los 145.200 euros, el que muestra el compromiso de este Gobierno con las entidades vecinales”, subrayó.

En cuanto a la línea 1, el importe máximo de la subvención también se incrementó, pasando de 8.000 euros en el 2024 la 12.000 euros para esta anualidad. Además, como novedad, y de acuerdo con lo establecido en la base 11.2 de las bases reguladoras, se realizará el pago anticipado del 60% de los importes concedidos, que supondrá la entrega de fondos con carácter previo a la justificación como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones.

Gracias a estas ayudas, las entidades podrán llevar a cabo las diferentes actividades programadas en sus locales sociales con el objetivo de dinamizar los barrios y parroquias con una oferta que completa la programada por las distintas concejalías.