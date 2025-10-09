La escritora Arantza Portabales, nueva participante en el club de lectura organizado por Mujer e Igualdad de Ferrol

La charla tendrá lugar el próximo 31 de octubre en la Casa de la Mujer.

La concejala de Mujer e Igualdad, Elvira Miramontes, manifestó su satisfacción por el número de participantes en la actividad del Club de la lectura, organizada desde su área. “En febrero se inscribieron siete mujeres y ahora en septiembre cerca de 30, el que muestra el interés por esta actividad que finalizará en diciembre”, señaló la edila.

Se trata de una actividad pensada para mujeres mayores de edad y empadronadas en el Ayuntamiento de Ferrol con inquietudes culturales, voluntad de leer y deseo de compartir sus opiniones sobre las lecturas propuestas. Aquellas mujeres interesadas pueden inscribirse bien llamando a la Casa de la Mujer o bien escribiendo un correo electrónico la igualdade@ferrol.es, en el que deberán indicar su nombre y apellidos, así como un teléfono de contacto.

Marta Estévez, María Solar, Ana Varela y Marta Villar ya pasaron por este club. El próximo encuentro está previsto para el virrnes 31 de octubre a las 18.00 horas, “Contaremos con Arantza Portabales, con la que tendremos la oportunidad de hablar de su obra Deixe a sua mensaxe despois do sinal”, reveló Miramontes que aprovechó, además, para animar a las mujeres a sumarse a esta actividad.