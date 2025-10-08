España empata con Portugal en un partido trepidante en As Pontes

Adán Puentes (X: @adanpuentes | IG: @adanpuentes89)

As Pontes se vestía de gala para recibir a la selección española absoluta de fútbol sala femenino, recibiendo en partido internacional amistoso a Portugal, empatando 3-3, en un duelo disputado en la tarde-noche del miércoles.

Probablemente este sea el mejor partido entre selecciones europeas en la actualidad y era el segundo test en menos de 24 horas, tras el celebrado en la jornada anterior en Vilalba, y ya ambos combinados con la mente puesta en el Mundial de Filipinas del mes de noviembre, además de ser un duelo especial para la jugadora nedense Ale de Paz, siendo la primera vez que defiende la camiseta del equipo nacional en la comarca.

Como era de esperar, el partido tenía mucho ritmo entre las dos escuadras desde los primeros minutos, dando el primer aviso la lusa María Pereira con un tiro desde diez metros por alto que despejaba la portera Cristina bajo palos, pero la primera que tenía España iba para dentro con un gol de Irene Samper dentro del área en una rápida jugada de equipo.

A pesar de este gol encajado, Portugal seguía siendo fiel a su estilo de juego y tan solo tres minutos después Carolina Pedreira empataba el partido con un gol de tiro cruzado raso en el borde del área.

El intercambio de llegadas era constante entre los dos equipos y no había un dominio claro sobre la pista, aunque España lograba volver a ponerse por delante en una gran jugada de saque de esquina de María, poniéndosela al segundo palo a Mayte Mateo para que esta anotase a placer el 2-1.

España buscaba el gol que les permitiera ampliar distancias, pero Portugal estaba yendo a más sobre la pista, volviendo a empatar el partido con un gol de volea de Inés Matos al primer toque en el borde del área y, poco después, Janice tuvo en sus botas el tercero en un potente tiro en la frontal del área que despejaba Cristina a media altura, pero no podía evitar finalmente el 2-3 con un gol de Kika desde diez metros por raso en una rápida jugada de equipo tras un córner.

Laura Córdoba estuvo a punto de devolver la igualada en la recta final del primer tiempo en una rápida jugada de falta lateral desde la frontal del área, pero su tiro por alto se iba al palo, por lo que con esta mínima ventaja portuguesa el partido se iba al descanso.

Tras la reanudación el juego continuaba igualado y disputado entre los dos equipos, con el balón principalmente en el centro de la pista. Laura Córdoba lo seguía intentando en una buena acción de pillería, tras un robo en el borde del área, pero se encontraba con Ana Catarina bajo palos en este segundo tiempo, evitando el gol a su salida. Dos minutos después volvía a suceder lo mismo, ahora con Irene Samper y, con idéntico resultado, sacando Ana Catarina una mano salvadora.

Los minutos pasaban muy rápido, fruto de la velocidad del partido y las pocas interrupciones, por lo que a España se le estaba acabando el tiempo, viendo como Portugal llegaba a su quinta falta y tenía que hacer un juego más conservador, pero a falta de seis minutos y tras una revisión de vídeo solicitada por la seleccionadora Clàudia Pons, España tenía una peligrosa falta lateral en el borde del área iniciada por la jugadora natural de Laza, Antía y que transformaba en gol la ourensana Vane Sotelo con un tiro cruzado raso en el borde del área, estableciendo el 3-3.

España iba a más, alentadas por el público que abarrotaba el pabellón de As Pontes, buscando el gol que las pusiera por delante, teniendo Laura Córdoba otra buena oportunidad con un tiro desde diez metros por alto que volvía a despejar Ana Catarina con otra gran mano.

La portera lusa acabó convirtiéndose en una pesadilla para las españolas que lo intentaban con todo, con una nueva llegada de Vane Sotelo en la línea de fondo por alto, evitándolo con otra mano u otra de Irene Córdoba en el borde del área.

Portugal también tuvo su oportunidad a falta de 1,3 segundos para la conclusión, en una jugada de saque de banda, con un tiro de Raquel Santos desde diez metros que se estrellaba en el larguero, en la ocasión más clara que tuvieron en toda la segunda mitad, pero no habría tiempo para más y este 3-3 acabaría siendo definitivo.

España: Cristina, Irene Smper, Mayte Mateo, Irene Córdoba, Peque – también jugaron – Ale de Paz, Antía, Vane Sotelo, María, Laura Sánchez, Laura Córdoba, Martita, Dany y Elena.

Portugal: María Odete, María Pereira, Janice, Fifó, Inés Matos – también jugaron – Carolina Pedreira, Ana Azevedo, Débora Lavrador, Kika, Raquel Santos y Ana Catarina.

Árbitros: Tania Penabad y Borja Darriba, junto con Iria de Luis como tercer árbitro y Eva López Seijas como asistente (Comité gallego). Amonestaron a las españolas Irene Córdoba y Antía, como a la visitante Janice.

Goles: 1-0 Irene Samper min.3, 1-1 Carolina Pedreira min.6, 2-1 Mayte Mateo min.9, 2-2 Inés Matos min.13, 2-3 Kika min.17, 3-3 Vane Sotelo min.34.

Pabellón: As Pontes