Día Fiesta Nacional en Ferrol-Magnífico concierto de la Unidad de Música del Tercio Norte

Con un magnífico concierto, que se hizo corto, la Unidad de Música del Tercio del Norte de la Infantería de Marina de Ferrol bajo la dirección del comandante Luis García Cortizas participó en la tarde de este miércoles, día 8 de octubre, en la programación que la Armada en Ferrol ofrece a la ciudadanía con motivo del Día de la Fiesta Nacional.

Y todo fue más que bien con un teatro Jofre abarrotado de «seguidores», entre ellos las primeras autoridades de la Armada, y representaciones de la Xunta de Galicia y Concello, así como de entidades y asociaciones.

En esta ocasión el repertorio ha sido cuidadosamente elegido con el objetivo de relacionar obras musicales con hechos significativos que han dotado a España y a los territorios hispanos de su peculiar identidad.

El evento, de una duración aproximada a las dos horas contó con Estefanía Bustabad como presentadora y conductora, quien entre obra y obra relacionaba el repertorio con el Día de la Fiesta Nacional.

En la primera parte la Unidad de Música estuvo dirigida por el subteniente Pedro Vicente Pina Requena.

Se ofreció al público, que respondía con aplausos, «Suspiros de España», (A. Álvarez); «1492. The conquest of Paradise»,(Vangelis); «Ciclo de los Ríos«, (A. Malando); Marcha de «Cádiz«, (F. Chueca y J. Valverde); y Preludio y seguidillas de «La verbena de la Paloma«, (T. Bretón).

Ya en la segunda parte la dirección estuvo a cargo del comandante Luis García Cortizas, y en ambas durante la interpretación se podía ver en una pantalla información sobre las obras.

Se ofreció a los asistentes, «Appalachian Overture«, (J. Barnes); Danza española N°5 «Andaluza«, (E. Granados);

«Mas que nada«, (J. Ben); «Esencia Galega», (L. García Cortizas); y «Spain«, (Ch. Corea).

Y terminó lo programado. Aplausos y más aplausos y..»propina«.

Todo un acierto que demuestra, una vez más, la categoría de la Unidad de Música, y el honor y la suerte de contar con ella en la ciudad ferrolana.

ESTE JUEVES, ARRIADO DE BANDERA

Durante la tarde de este jueves, día 9 de octubre, a las 20:00 horas, tendrá lugar el solemne acto de arriado de Bandera frente al edificio del Palacio de Capitanía de Ferrol. En esta ocasión, la ceremonia será presidida por el capitán de navío Jaime Boloix Tortosa, Comandante-Director de la Escuela de Especialidades Antonio Escaño.

A las 19:35 h, formará la Sección de Honores al mando de un oficial, junto con la Unidad de Música del Tercio del Norte de Infantería de Marina, que, partiendo de las proximidades de la Iglesia de San Francisco, comenzará su desfile por la calle del mismo nombre y la calle Real, hasta ocupar sus puestos para la ceremonia en las inmediaciones del mástil de la Bandera, en los Jardines de Herrera.

Al finalizar el arriado, la ceremonia concluirá con el canto de la Oración Marinera, como es tradición en la Armada.

El acto de arriado solemne de la Bandera tiene como objetivo mantener el vínculo tradicional de la Armada con la ciudad de Ferrol. Esta ceremonia se repite periódicamente durante la última semana de cada mes, excepto en los meses de julio, agosto y diciembre.