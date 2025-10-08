Reivindicación de la juventud racinguista y victoria del Tondela por penaltis, en el XXVII Trofeo Moncho Rivera

M.V.El conjunto portugués del Tondela se llevó la victoria en la tanda de penaltis en un encuentro donde los jóvenes jugadores racinguistas, David Carballo y Azael García aprovecharon para dar un paso adelante y reclamar más minutos. Encuentro entretenido, con empate a dos tantos, con una floja afluencia de público en A Malata en un encuentro solidario a beneficio de ASPANEPS.

El golazo de David Carballo, lo más destacado de la primera parte

Tenía ganas el joven jugador de As Pontes de sentirse importante en su primer año en etapa sénior. Tras no disponer de minutos en el inicio liguero, Carballo acababa con la sequía goleadora de los verdes con un gran disparo desde fuera del área ajustado al palo derecho, que ponía el 1-0 en el marcador.

Salían fuertes los de Pablo López, ya que poco después Pascu disponía de un centro chut que despejaba el meta visitante Cañizares, hijo del mítico portero, Santi Cañizares. Moudjatovic era el primero en dar señales en ataque para los portugueses, justo antes de que llegara la peor noticia del partido para el Racing, el veterano central Chema tenía que abandonar el campo lesionado en un hombro, sustituyéndolo Álvaro Ramón.

Poco después, llegaba el 1-1 por mediación de Hugo Félix, hermano del conocido futbolista de élite, Joao Félix. El joven Azael disparaba ligeramente alto, replicando los portugueses con un lanzamiento de falta que atajaba, Lucas Díaz. Con el empate en el marcador se llegaba al descanso, tras una primera parte bastante igualada.

Azael se reivindicaba en la segunda mitad

Si en la primera parte era David Carballo quien daba un paso al frente, la segunda mitad comenzaba con un gol de otro de los jóvenes talentos verdes, el ex de la Sarriana, Azael García hacía el 2-1 tras robar el balón a la defensa portuguesa. Pascu y nuevamente Azael, tras centro de Migue Leal, hacían trabajar al meta visitante. Álvaro Juán tenía el 2-1 en sus botas tras un disparo de Dacosta, pero un defensa abortaba el gol local. Con el carrusel de cambios habitual de los amistosos, entraba el encuentro en su recta final, con una corta victoria verde.

Álvaro Peña y Álvaro tuvieron la sentencia, pero sería el Tondela quien, después de avisar con un disparo de Afonso Rodrigues, haría el 2-2 con el gol de Xavi Huarte a cinco minutos del final. El propio Xavi Huarte tenía en sus botas la victoria, pero el joven meta local, César Fernández, intervenía con una gran parada. Se llegaba, por lo tanto, con el empate al final de un encuentro donde el Racing tuvo opciones para sentenciar, pero tras no aprovecharlas, los portugueses consiguieron la igualada sobre la bocina.

La tanda de penaltis otorgó el trofeo al Tondela

Ignacio Rivera, máximo mandatario del grupo Élite entregó el trofeo de campeón a un conjunto portugués que estuvo muy acertado en los lanzamientos de penaltis, anotando los cinco lanzados. Por su parte, el Racing solamente pudo anotar cuatro, tras el fallo de Álvaro Giménez en el suyo. Algo anecdótico en un trofeo amistoso solidario, que si bien es cierto no tuvo la asistencia de público deseada, sirvió al Racing para dar minutos a sus jugadores menos habituales, con vistas a seguir rodándose para la competición de Liga y también para la Copa del Rey, que comenzará en la primera ronda visitando al UP Langreo los últimos días de este mes de octubre.

FICHA TÉCNICA

Racing de Ferrol: Lucas Díaz, Migue Leal, Artetxe, Chema, Saúl, Tejera, David Carballo, Gelardo, Azael, Pascu y Escobar. También jugaron: César, Mardones, Zalaya, Á. Ramón, Gorostidi, A. Peña, Jairo, David Concha, A. Juan y A. Giménez.

Tondela: Cañizares, Diego, Joao, Hélder, Yefrei, Tiago, Maviram, Yarlen, Moudjatovic Hugo Féliz y Cícero. También jugaron: Gabriel, Bernanro, Bebeto, Chistian, Ceitil, Maranhao, Hodge, Xavi, Rony, Cavaleiro, Afonso, Brayan y Jordi.

Goles: 1-0, David Carballo (3´), 1-1, Hugo Félix (32´), 2-1, Azael (47´), 2-2

Árbitro: Iván García (Ferrol). Amonestó a Gelardo en el Racing.

Incidencias: Partido correspondiente al XXVII Memorial Moncho Rivera, a beneficio de Aspaneps, disputado en el Estadio de A Malata ante algo menos de un millar de espectadores.