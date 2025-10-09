Declarada la utilidad pública para que un parque eólico de Naturgy en As Somozas pase de 81 a 9 aerogeneradores

La Xunta declara la utilidad pública de las instalaciones del parque eólico Somozas, que promueve Energías Ambientales de Somozas (sociedad participada en un 3% por el Inega y el 97% restante de Naturgy), y que, finalmente, pasará de 81 a 10 aerogeneradores.

Esta declaración lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implica la urgente ocupación en relación con una serie de parcelas.

En julio de 2020, Energías Ambientales de Somozas presentó la solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y aprobación del proyecto sectorial para la modificación sustancial del parque.

Esta modificación, según recoge el Diario Oficial de Galicia (DOG) este miércoles, consiste, con carácter general, en la retirada de las actuales infraestructuras (81 aerogeneradores) y en la instalación de nuevas máquinas e infraestructuras de conexión entre ellas, de forma que se reduce el número a 10 unidades, de mayores dimensiones y potencia unitaria que los actuales, manteniendo la misma potencia evacuable del parque eólico.

La resolución es de la Dirección Xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático y contra ella se podrá interponer recurso de alzada ante la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación.