A selección española de fútbol sala feminino visitou o Concello de As Pontes

Xosé Ferreiro
Este mércores, As Pontes tivo o luxo de recibir á selección española feminina de fútbol sala, tricampiona de Europa, e que dentro dun mes participará en Filipinas no primeiro Mundial da especialidade, ademáis, con catro xogadoras galegas, Ale de Paz (Neda), Vane Sotelo (Ourense), Antía Pérez (Laza) e Martita (A Coruña).
Un privilexio de moitos quilates quizais so equiparable a cando As Pontes foi inicio da última etapa da Vuelta a España feminina 2021, As Pontes-Santiago de Compostela, na que aquí se puido ver a unha decena de ciclistas medallistas olímpicas e mundiais.
Fixandonos so entre adestradora e as 14 xogadoras, no Concello sumaronse ata 25 Campionatos de Europa, tres da seleccionadora Claudia Pons, Peque, Mayte Mateos e Irene Samper, dúas das xemelgas Laura e Irene Córdoba, María Sanz, Ale de Paz e Dany Domingos, e unha de Antía Pérez, Vane Sotelo e Isa García.
Foron recibidas polo alcalde Valentín González, a concelleira Elena López e a presidenta do Lago Sport Cristina Maceira, que lles regalou unas bufandas do clube.
A selección, que estivo concentrada en Vilalba dende o domingo ata este xoves, xogou onte ante o seu gran rival europeo, Portugal, gañando 5-3, e hoxe xogará o segundo último partido desta xira no Pavillón Municipal as 19:30 no que será unha cita histórica.