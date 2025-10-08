Finaliza en Neda la pavimentación del camino que va de Liñares y Galanos por Riocobo

El Ayuntamiento de Neda acaba de finalizar las obras de pavimentación de la carretera que conecta las localidades de Liñares, Riocobo y Galanos, en Anca. Esta mejora forma parte del Plan de Caminos Rurales 2025-2026 de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural (AGADER), que contribuye a optimizar la seguridad vial en esta vía de acceso a viviendas y parcelas agrícolas.

La administración local invirtió un total de 58.000 euros en la mejora de esta vía pública, de algo más de un kilómetro de longitud, cuyo firme se había deteriorado por el uso y por el paso del tiempo.

Los trabajos realizados en este camino, que finaliza cerca de la iglesia de los Remedios, incluyeron tareas de bacheo, limpieza de cunetas, compactación en caliente de la calzada y, finalmente, trabajos de señalización horizontal.

Las obras realizadas contribuyen a facilitar el tráfico por la zona, y a reforzar la seguridad tanto de los conductores como de los peatones que utilizan la vía.