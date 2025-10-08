El BNG de Ferrol denuncia la “especulación” del PP y PSOE con los terrenos del Sánchez Aguilera

La posible renuncia, no confirmada, por el gobierno central de no construir las viviendas que estaban planificadas en los terrenos que actualmente ocupa el antiguo cuartel Sánchez Aguilera sigue generando reacciones en los grupos municipales, este miércoles, la del portavoz municipal del BNG, Iván Rivas.

A su juicio, el BNG “tiña razón” con el Sánchez Aguilera “e igual co modelo de xestión da depuración do PP en 2014”, calificando como “operación especulativa avalada polo PP e PSOE” el convenio suscrito entre el Concello de Ferrol y el Ministerio de Defensa.

Recordaba que, en marzo de 2023, con el socialista Ángel Mato en la alcaldía “aprobaron pola vía de urxencia un convenio” y en ese momento “estaban avalando unha especulación” en una ciudad que, a día de hoy, “ten un 20% de vivendas baleiras”, en una sociedad que tiene como uno de sus principales problemas el acceso a la vivienda “cunha falta de honestidade do PP e PSOE, que é moi pouco ético.”

Estas dos formaciones políticas tienen “pouca vergoña, enganando a cidadanía todos estes anos” y en la actualidad están “recriminándose uns aos outros o mal o que fan, cando a responsabilidade é mutua.”

Una vez que este convenio con el Ministerio de Defensa fue oficializado “os terreos xa non lles pertenecen, e son do Estado para facer a vivienda” y la cantidad económica que el Concello de Ferrol abonó por el mismo “so serviu para financiar o Ministerio de Defensa.”

El portavoz nacionalista quería volver a proponer el proyecto para convertir estos terrenos en un pulmón verde para la ciudad “modificando o actual convenio, xa que se o actual non se vai levar a cabo, deberíamos ter un debate na cidade”.