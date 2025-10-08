El ciclo gratuito de teatro «Festea» comienza este viernes en Ferrol con la obra ‘A regadora do asubiote’

Se trata de una obra de marionetas de 50 minutos de duración, dirigida al público familiar y con diálogos en gallego.

La 10ª edición del ciclo gratuito de teatro de títeres y objetos dirigido a la infancia Festea comienza este viernes 10 en Ferrol con la obra A regadora do asubiote, a las 18:30 horas en la capilla del Torrente Ballester. La entrada es gratuita hasta completar el aforo.

La historia está protagonizada por una niña decididamente activa e ingeniosa y un príncipe burlón y un poco rencoroso. Los actores Pilar Álvarez Blanco, Julio Balado y Ángel García, que también dirige la obra, darán vida a los títeres de la compañía Viravolta títeres.

Festea se prolongará hasta 30 de noviembre, con un total de 12 obras gratuitas en el Centro Cultural Torrente Ballester, Centro Cívico de Caranza y Teatro Jofre. Festea pertenece a la Red de Festivales Internacionales de Teatro de Títeres y Objetos de Otoño. En esta 10ª edición, Festea celebra una década sembrando el amor por las artes escénicas entre los nuevos espectadores.

La compañía

Viravolta títeres se fundó a principios de los años 80, contribuyendo al resurgir del teatro de marionetas en Galicia. Con sus espectáculos participaron en los festivales MIT de Ribadavia, FIT de Redondela, Parque de las Marionetas de Zaragoza, Hiera Internacional de Teatro de Títeres de Lleida… y en festivales de música como la Semana del Corpus de Lugo, Festival de música de cámara de Santiago de Compostela “Cameralia” o Clarinet Fest.