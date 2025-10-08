Actos Fiesta Nacional en Ferrol. Este jueves solemne arriado de Bandera frente al Palacio Capitanía

Con motivo del día de la Fiesta Nacional del 12 de octubre, las Unidades de la Armada en Ferrol han programado una serie de eventos culturales, deportivos y divulgativos, que proporcionarán a la ciudadanía un mayor conocimiento del trabajo que realizan los miembros de la Armada y que permitirán estrechar lazos con la sociedad a

la que sirven.

ESTE MIÉRCOLES

Escuela de Especialidades de la “Estación Naval de La Graña”. Visitas culturales e informativas previamente concertadas para centros educativos, donde podrán ver el simulador de navegación y aula “Galatea”, así como talleres de panadería y repostería, en horario de mañana.

Concierto en el Jofre

La Unidad de Música del Tercio Norte de Infantería de Marina ofrecerá un concierto en el Teatro Jofre el próximo miércoles 8 de octubre, a las 20:30 horas. Las entradas al mismo (gratuitas) para acceso del público en general, están disponibles en las taquillas de este Teatro, en su horario habitual.

ESTE JUEVES

Arriado de Bandera

Durante la tarde de este jueves, día 9 de octubre, a las 20:00 horas, tendrá lugar el solemne acto de arriado de Bandera frente al edificio del Palacio de Capitanía de Ferrol. En esta ocasión, la ceremonia será presidida por el capitán de navío Jaime Boloix Tortosa, Comandante-Director de la Escuela de Especialidades Antonio Escaño.

A las 19:35 h, formará la Sección de Honores al mando de un oficial, junto con la Unidad de Música del Tercio del Norte de Infantería de Marina, que, partiendo de las proximidades de la Iglesia de San Francisco, comenzará su desfile por la calle del mismo nombre y la calle Real, hasta ocupar sus puestos para la ceremonia en las inmediaciones del mástil de la Bandera, en los Jardines de Herrera.

Al finalizar el arriado, la ceremonia concluirá con el canto de la Oración Marinera, como es tradición en la Armada.

El acto de arriado solemne de la Bandera tiene como objetivo mantener el vínculo tradicional de la Armada con la ciudad de Ferrol. Esta ceremonia se repite periódicamente durante la última semana de cada mes, excepto en los meses de julio, agosto y diciembre.