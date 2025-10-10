A SGHN organiza a «Ruta guiada a unha finca custodiada pola Asociación Betula»

A Delegación de Ferrol da SGHN organiza co patrocinio da Deputación da Coruña a Saída Naturalista «Ruta guiada a unha finca custodiada pola Asociación Betula» que terá lugar o vindeiro sábado 11 de outubro.
Para descubrir e coñecer máis a fondo o proxecto de restauración que a asociación Betula está desenvolvendo en Marraxón (Fene).
Nesta xornada se realizará un paseo guiado pola área de actuación onde nos explicarán como empezou o proxecto de restauración, as especies de árbores e arbustos que están a empregar e os beneficios ecolóxicos desta iniciativa.
Para efectuar a correcta inscrición de cada participante, deberase enviar un correo a ferrol@sghn.org , aportando o nome completo (nome+2 apelidos); DNI (con letra); teléfono de contacto e data de nacemento (esta última é por esixencia do seguro).