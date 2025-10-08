A Deputación aproba a creación dunha senda na estrada DP 4802 que conectará Perbes e Campolongo, en Pontedeume

O investimento provincial supera os 333.000 euros e o proxecto ten un prazo de execución de 5 meses.
O pleno da Deputación da Coruña aprobou o pasado venres por unanimidade o proxecto de mellora da seguridade viaria na estrada provincial DP-4802, no tramo comprendido entre os puntos quilométricos 4+771 e 5+482, entre Perbes e Campolongo, no concello de Pontedeume.
A actuación, que forma parte do Plan de Sendas Peonís 2025 e que conta cun orzamento de 333.261,50 euros con cargo a fondos propios da institución provincial, terá un prazo estimado de execución de cinco meses. Este novo itinerario peonil foi anunciado hai escasos días polo deputado provincial e alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández, e dará continuidade ás beirarrúas existentes na marxe da DP-4802.
O proxecto aprobado contempla a construción dunha senda peonil de dous metros de ancho pola marxe dereita da vía, coa finalidade de dar continuidade ás beirarrúas xa existentes e garantir un tránsito máis seguro para a veciñanza. Inclúe tamén melloras na iluminación pública mediante a instalación de luminarias LED, así como a execución dunha rede de pluviais para facilitar a recollida de augas superficiais. Ademais, prevese o traslado dos postes eléctricos e de telecomunicacións que se ven afectados polo trazado da nova senda.
Neste mesmo vial, a Deputación vén de publicar a liciitación das obras de mellora superficial e reforzo do firme nos tramos que van do pk 0+650 ao 1+900 e do 4+600 ao 5+550, cun orzamento de 288.232 euros. A licitación está aberta ata o 3 de novembro.
Desde a Deputación destacan que estas intervencións responde ao compromiso da institución coa mellora da seguridade viaria, a accesibilidade peonil e a mobilidade sostible nos concellos da provincia.