Tras varios días de búsqueda fue localizado el cadáver del octogenario desaparecido en Ortigueira

Tras una intensa búsqueda iniciada el pasado viernes, sobre las cinco de la tarde de este martes fue encontrado entre unos matorrales el cadáver de J.M.P. de 85 años de edad residente en A Calvela, parroquia de Couzadoiro, en Ortigueira y del que no se tenían noticias desde el miércoles, última vez que fue visto por un vecino. El cadáver fue localizado en la zona de una escombrera de una mina de pizarra, en un eucaliptal entre la maleza, a unos dos kilómetros de donde había sido hallado su coche, cerca de la cantera de Rande, en el que se desplazó para visitar algún monte de su propiedad.

Según fuentes de intervinientes en la búsqueda fue uno de los grupos de voluntarios, entre los que se encontraba el alcalde de Ortigueira, Valentín Calvin, el que halló el cadáver del octogenario.

Desde el día de su desaparición grupos de la Guardia Civil tanto patrullas como con perros y un helicóptero; de la Policía Local, y miembros del Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Ortigueira; de la Asociación Cans de Salvamento de Galicia (Casaga) con varios perros; y vecinos de la zona llevan desde el primer día que se notificó su desaparición realizando labores de búsqueda desde las primeras horas de la mañana hasta entrada la noche. También colaboró el Centro Integrado ás Emerxencias 112 desplegando una dotación del grupo de apoyo logístico de la Axencia Galega de Emerxencias (Axega), especializada en el manejo de drones.

En la mañana de este martes participaron en la búsqueda buzos del GEAS de la Guardia Civil que ante el temor de que el cadáver pudiera encontrarse en las aguas de una de las pozas de la cantera realizaron varias inmersiones, descartandose al final de que se hubiera ahogado.

Posteriormente a ser encontrado el cadáver se autorizó su levantamiento desplazándose desde Ferrol un furgón judicial con el fin de ser llevado al Hospital Naval del Complejo Hospitalario Universitario CHUF en donde este miércoles le será practicada la autopsia.

El alcalde, Valentín Calvín, mientras se encontraba a la espera con responsables de grupos participantes del médico forense destacaba a Galicia Ártabra «la labor en la búsqueda del desaparecido, tanto de los vecinos como los distintos grupos participantes ha sido extraordinaria, han trabajado horas y horas sin descanso tratando de encontrar el cuerpo, dándose al final el triste hallazgo. Siempre es de lamentar un fallecimiento y máxima en estas circunstancias».