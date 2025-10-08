A Deputación da Coruña aproba un convenio tipo para facilitar a selección de arquitectos nos concellos de menos de 20.000 habitantes

A Deputación da Coruña aprobou na última sesión plenaria do 3 de outubro un modelo de convenio tipo de cooperación interadministrativa dirixido aos concellos da provincia con menos de 20.000 habitantes, co obxectivo de facilitar a selección de persoal funcionario interino para postos de arquitecto e arquitecto técnico.
A deputada de Asistencia a Concellos, Cristina García Rey, destacou que «esta iniciativa reforza o noso compromiso de asistencia técnica aos municipios de menor capacidade de xestión, facilitando o acceso a profesionais cualificados de maneira eficiente e coordinada».
Cobertura áxil e eficaz de postos técnicos
Esta iniciativa responde á necesidade básica de todos os concellos de cubrir de forma áxil e eficaz os postos de persoal técnico temporalmente vacantes. A formación dunha lista provincial, xestionada desde o Servizo de Asistencia Técnica a Municipios (SATM), permitirá optimizar estes procesos selectivos.
Marco legal e competencias
O convenio enmarcase nas competencias que teñen as deputacións para prestar asistencia e cooperación xurídica, económica e técnica aos municipios, especialmente a aqueles que teñen menor capacidade económica e de xestión, segundo establece a lexislación de réxime local.
Así mesmo, apóiase na disposición adicional primeira da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público, que permite aos municipios, excepto os de gran poboación, encomendar a xestión material da selección do seu persoal funcionario interino e laboral temporal ás deputacións provinciais.
Funcionamento do sistema
Proceso de solicitude: Os concellos interesados deberán presentar a súa solicitude asinada pola alcaldía a través do procedemento SUBTEL, acompañada dun escrito que especifique as características do posto e a duración mínima da vinculación.
Xestión de candidatos: Unha vez recibida a solicitude, o SATM iniciará o proceso de chamamentos conforme ao Regulamento de selección de persoal funcionario interino e laboral temporal da Deputación. As persoas candidatas disporán de dous días hábiles para aceptar ou renunciar ao posto.
Compromisos municipais: Os concellos comprométense a que o posto ofertado sexa a xornada completa ou, como mínimo, de tres días á semana, salvo acordo entre concellos limítrofes ou da mesma comarca que garantan conxuntamente a cobertura da xornada completa.
Vixencia e flexibilidade
O convenio terá vixencia anual, prorrogable automaticamente un máximo de catro anos, salvo renuncia expresa dalgunha das partes. Ademais, a sinatura do convenio non impedirá que os concellos poidan desenvolver en calquera momento os seus propios procesos selectivos se o estiman conveniente.