As Pontes reforzará el departamento de urbanismo con un nuevo arquitecto

El Ayuntamiento de As Pontes aprobó este martes, por unanimidad, el convenio de colaboración con la Diputación de A Coruña mediante la cal se encomienda al gobierno provincial la gestión de la selección de arquitectos/as y técnicos/as interinos/as.

La propuesta, que se dio a conocer y se aprobó el pasado viernes en el Pleno de la Diputación de A Coruña, está dirigida a ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes y va a permitir agilizar la contratación de personal cualificado para el área de Urbanismo, empleando las listas de personal interino con las que ya cuenta la propia Diputación.

Según explicó la edil de personal, Ana Pena “los procesos de selección de este tipo de personal son muy largos por lo que, en muchas ocasiones, quedan finalizados cuando ya no existe esa necesidad. Además requieren de un gran esfuerzo desde el punto de vista para las administraciones municipales tanto a nivel de personal, como de tiempo al material a lo que hay que sumar que las listas de espera son cortas y se agotan con rapidez”.

Así, gracias a este acuerdo, que ahora deberá ser ratificado por la Diputación de A Coruña, As Pontes va a contar en breve con un nuevo arquitecto que va a permitir aliviar la carga de trabajo con la que cuenta la concejalía de Urbanismo. Con esta incorporación inmediata, se mejorará el funcionamiento del departamento que permitirá agilizar los expedientes en curso y, por ende, mejorar el servicio a la ciudadanía; sin tener que esperar a los resultados de un largo proceso de selección de personal.