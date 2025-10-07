Racing y Tondela juegan este miércoles en A Malata por una buena causa

M.V. El conjunto ferrolano y el portugués disputarán este miércoles a las 20:00 en el Estadio de A Malata el trofeo XXVI Torneo Victoria Memorial Moncho Rivera. Lo recaudado con la venta de entradas de este partido irá destinado a ASPANEPS.

Amistoso solidario el de este miércoles para el Racing, antes de viajar el fin de semana a Pamplona para medirse el domingo a las 12:00 al Club Atlético Osasuna «B». Se espera que en este encuentro ante el Tondela, el técnico Pablo López aproveche para dar minutos a los jugadores menos habituales en Liga.

Los porteros César Fernández y Lucas Díaz, o jugadores como David Carballo, Azael, David Concha o Chema, con muy pocos minutos en sus piernas, pueden tener su protagonismo en este encuentro donde el técnico racinguista aprovechará para hacer rotaciones y tomar nota del fondo de armario disponible.

El rival

El Club Desportivo Tondela es un club propiedad, al igual que el Racing, del grupo Élite. La temporada pasada ascendió a la Primera División de Portugal, en la que actualmente ocupa la penúltima posición con 5 puntos tras 8 jornadas disputadas. Los lusos viajarán a Ferrol con la intención de darse a conocer y de paso aportar su granito de arena en esta cita solidaria.

Equipo arbitral ferrolano para este encuentro

Quienes también aportarán su grano solidario serán los colegiados del CTA Ferrol que impartirán justicia en este encuentro. Iván García estará asistido en las bandas por Édgar Fraga y Daniel Barrera, actuando como cuarto árbitro, Marcos Padín.

Venta de entradas y Fila 0

Las entradas para esta cita solidaria tienen un precio de 10 euros en Tribuna, 8 euros en Preferencia y 6 euros en ambos Fondos (abonados del Racing, incluidos). Se pueden adquirir de manera online en https://racingclubferrol.compralaentrada.com/, mismo lugar en el que está habilitada una Fila 0. A mayores, las taquillas del Estadio de A Malata (situadas en la grada de Preferencia), abrirán el mismo día del partido desde las 18:00 h.