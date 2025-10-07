El próximo día 20 se adjudicarán las obras de reurbanización de la primera fase de la calle Rubalcava

La adjudicación de las obras de la primera fase de la reurbanización de la calle Rubalcava (María- Avenida del Rey) será aprobada en la reunión de la junta de gobierno del próximo día 20 tras finalizar el proceso de la apertura pública de los archivos electrónicos y conocerse las diez empresas que se presentaron para materializar la obra. El proyecto inicial fue aprobado por la xgl en su reunión del 3 de marzo. Se cumple así, tras acabar todos los trámite, lo señalado por el alcalde José Manuel Rey Varela en la rueda de prensa tras la reunión en ese mes de marzo. Las obras comenzarán en el próximo mes de noviembre.

En dos fases

La calle Rubalcava empezará a contar con una nueva imagen a partir de este año. Esa es la idea que tienen en el gobierno municipal de Ferrol tras aprobar el proyecto de obra en el mes de abril, con una dotación de 2,2 millones de euros.

Así lo afirmó en rueda de prensa el alcalde José Manuel Rey Varela, en una obra que se realizará en dos fases y la cual cumple con los requerimientos del PEPRI de A Magdalena y ya tiene el visto bueno de la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta de Galicia.

La primera fase tendrá una inversión de 1.512.000 euros e irá del tramo entre la calle María y Avenida del Rey. Contará con una plataforma única de tres metros, con el aparcamiento en la zona izquierda de 1,9 metros; mientras que la segunda fase, entre la calle de la Iglesia y la calle María (incluyendo el contorno de la Plaza de Armas), tendrá una inversión de 720.000 euros, en la que también habrá una plataforma única, con pasarela a una misma cota para tráfico y peatones “na que se protexerá o Patrimonio”, quería recalcar el regidor.

La actuación incluye la eliminación del adoquín de la calzada, que será sustituido por hormigón. El plazo de ejecución es de 1 año.