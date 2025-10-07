Meritoria victoria del BBCA en A Coruña ante el Kempape en su estreno liguero

Con cinco importantes bajas se presentaba el BBCA en su debut liguero en A Coruña ante el Kempape. A las ya sabidas de Brais y Alex Pita por lesiones de larga duración, se sumaba una nueva por la lesión de Pevi y las de Rivas y Mario por motivos laborales, por lo que el equipo se presentaba con cinco jugadores del primer equipo, cuatro del filial y tres juniors para completar la convocatoria.

El BBCA iniciaba el partido con un ritmo trepidante consiguiendo las primeras ventajas, con rotaciones continuas, pero la temprana segunda falta de Isma hacía que este tuviera que irse al banquillo y dejar el timón del equipo, no obstante, sus compañeros consiguen mantener al equipo en partido hasta el descanso dejando el marcador en 28-24 a favor del Kempape.

Tras el paso por vestuarios y realizados los pertinentes ajustes tácticos, el BBCA salía con ansias renovadas endosando un 12-21 en el tercer cuarto que encauzaba el partido. Un nuevo apretón a la salida del último cuarto llevaba al BBCA a sus mejores momentos con una ventaja de 16 puntos, que daba tranquilidad al equipo, sólo un último minuto y medio donde ya con la guardia baja el Kempape maquillaba el marcador hasta el 62-70 final.

Jugaron y anotaron por BBCA Isma (13), Unai (4), André (12), Fuertes (5), Diatta (12) -cinco titular- Pelayo (12), Jorge (4), Nico, David Gómez, David González (8), Sande y Coira.