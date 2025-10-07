Xoves da Capela trae a Ferrol a Ton Risco e Marcos Teira co seu novo album «circum»

O álbum está producido por eles mesmos e editado pola discográfica madrileña Youkali Music, especializada en flamenco-jazz. As entradas poden adquirirse ó prezo único de tres euros na billeteira do Jofre e na web de Ataquilla.
O dúo instrumental de Flamenco-Jazz formado por Ton Risco e Marcos Teira actúan o vindeiro 9 de outubro dentro de Xoves da Capela (XDC), ás 20:30 horas e co prezo habitual deste ciclo, tres euros. As entradas poden mercarse na billeteira do Jofre e na web de Ataquilla.
O vibráfono de Ton Risco e a guitarra española de Marcos Teira -dous instrumentos virtuosos que dominan solidamente o ritmo e propoñen unha viaxe sensorial por universos novos- combinaranse á perfección neste concerto de presentación de Circum. Un álbum gravado lentamente, producido polos mesmos Risco e Teira, e editado polo selo madrileño especializado en flamenco-jazz Youkali Music.
Teiro destaca por un concepto do ritmo moi sólido que inspira ao seu compañeiro de escenario á hora de componer, ademáis dunha maneira de concebir algo novo sobre algo que xa existe. Risco comparte a súa querenza polo ritmo e non deixa de sorprender ao guitarrista coa súa capacidade como improvisador de melodías.
Como sinala Risco “ás veces temos que traducir o son da guitarra no vibráfono, especialmente en cuestións puras do paus flamencos, que precisan ser tocadas de certa maneira e aí hai que darlle voltas para que o vibráfono poida facer as veces da guitarra ou, polo menos, se faga recoñecible un tanguillo ou unha bulería no instrumento”.
A guitarra, pola súa banda, sáelle ao encontro ás láminas para crear algo novo partindo da súa compatibilidade. Algo que resume Teira cando asegura que “os nosos instrumentos enténdense ben, e esa é unha das razón polas que este dúo existe. Son timbres compatibles, lévanse ben entre eles”.