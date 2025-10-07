El Baxi Ferrol empieza su segundo camino en la Eurocup este jueves visitando al Benfica

Empieza un nuevo reto en la Eurocup Women para el Baxi Ferrol en esta temporada, donde el objetivo será volver a soñar por intentar conseguir cosas bonitas y lo harán estrenándose en la primera jornada de la fase de grupos, visitando al Benfica, en un partido que se disputará este jueves, a las 21:30 horas, en el Pabellón Fidelidade (Lisboa).

Antes de partir para Portugal este jueves comparecía en rueda de prensa previa el entrenador Lino López realizada en el Pabellón de A Malata.

El técnico reconocía que había visto varios partidos del Benfica, recordando que son las actuales campeonas de liga y copa lusas, caracterizándose por ser un equipo “muy físico”, con un juego “con mucho contacto y tienes que acostumbrarte a ese nivel de exigencia física”, contando con jugadoras con experiencia en España “que le dan ese control del juego que necesitan.”

En esta recta inicial de la temporada, el Baxi Ferrol “debemos pensar en nosotros mismos, qué trabajo tenemos que hacer y para seguir creciendo”, para que, “desde la defensa poder seguir creciendo.”

Este mes de octubre “es muy intenso”, con muchos partidos y viajes entre la Liga Femenina Endesa y esta fase de grupos de la Eurocup Women y la victoria liguera del pasado sábado ante Valencia Basket “se lo pone más fácil a las jugadoras, sobre todo a las nuevas y te da la confianza para seguir trabajando”, para afrontar “con confianza” este calendario más apretado de partidos.

Lino López recordaba que en la pasada temporada “ya me decían que las jugadoras que había no tenían experiencia en la Eurocup y dieron ese nivel con las ganas de competir y hacerlo bien”, por lo que en estos primeros días de temporada estaba “muy contento con las jugadoras, no por el resultado, sino por el trabajo, respetando nuestras señas de identidad.”

El desgaste del partido del pasado sábado ante Valencia Basket “es muy físico, muy grande, con estos equipos que tienes que hacer muchos esfuerzos para minimizar su calidad de virtudes.”

Será baja segura para este partido Gala Mestres por lesión “ya que está entre algodones y vamos a ver como podemos afrontar esta semana sin ella”, por lo que Lino López se quería centrar en las que tiene disponibles “y que lleguen en las mejores condiciones para el partido.”

El entrenador del Baxi Ferrol no quería hacer una valoración de lo que espera en esta fase de grupos de la Eurocup en esta temporada “porque muchos equipos han cambiado por completo y no sabes el nivel que van a tener en Europa, pero están en ligas exigentes”, por lo que esperaba “partidos muy duros.”

El objetivo de las ferrolanas en esta temporada “es hacer un equipo y que sea competitivo, mejorar cada día” y el curso pasado “nos llevó muy lejos”, por lo que no se quería marcar un mínimo a nivel de clasificación tanto en liga como en la Eurocup.