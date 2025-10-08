Sport Fight se proclama en Ferrol triunfador por equipos en los Campionatos Galegos de Grappling

El club Sport Fight (SFI) logró un nuevo hito deportivo al proclamarse campeón por equipos en categoría senior en los Campionatos Galegos de Loita Grappling, celebrados este pasado domingo en el pabellón do Ensanche de Ferrol.

El equipo ferrolano firmó una gran actuación con un balance de 4 oros, 3 platas y 5 bronces, destacando por su dominio en las categorías senior masculina y femenina, así como por la sólida aportación de su cantera y veteranos.

Medallas de Sport Fight (SFI)

Cuatro Oros

Irene Ferreira, -53 kg, Senior Femenino.

Lucía Fernández, -90 kg, Senior Femenino.

Alberto Aneiros, -100 kg, Senior Masculino.

Rubén Martínez, -130 kg, Senior Masculino.

Tres Platas

Manuel Permuy, -92 kg, Senior Masculino.

Pablo Fernández, -66 kg,U15 Masculino.

Carlos José Salgado, -92 kg, Veteranos A.

Cinco Bronces

Jazmina Casteján, -64 kg,Senior Femenino.

Yago García, -77 kg, Senior Masculino.

Augusto Nunes, -100 kg, Senior Masculino.

José Antonio Castro, -77 kg, Veteranos B.

Kevin Fuentes, -76 kg, U17 Masculino.

Campeones por equipos Senior

Con una destacada puntuación colectiva en las categorías senior masculino y femenino, Sport Fight se alzó con el primer puesto autonómico por equipos, confirmando el excelente nivel competitivo del club ferrolano y el trabajo constante de sus entrenadores y deportistas.

La cantera también responde

El futuro del club también se dejó notar:

Adrián Piñeiro se proclamó campeón gallego en -53 kg U15,

Pablo Fernández fue subcampeón en -66 kg U15,

Iker Grimaldi y Fabio Otero completaron una destacada actuación en su primera participación autonómica.

Representación completa

Sport Fight contó con representación en todas las franjas:

En Senior Femenino, compitieron también Beatriz Arias (4ª en -64 kg).

En Senior Masculino -77 kg, además del bronce de Iago García, puntuaron Samuel Nieto, David Suárez y Saulo José López.

En -84 kg, Daniel Serantes y Pablo Fernández;

En +100 kg, José Guillermo Acosta y Alberto Parga.

“Este título por equipos es el reflejo del trabajo, la constancia y el compañerismo de todos. Ganar en casa, en Ferrol, tiene un valor especial para nosotros”, declaró el entrenador Manuel Martínez Permuy tras la entrega de premios.