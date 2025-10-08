La reserva de los embalses gallegos baja al 60%

La reserva de los embalses gallegos bajó a 2.229 hectómetros cúbicos, 111 menos que la semana pasada, de forma que se sitúa en el 60% de su capacidad.

No obstante, existe una diferencia de 20 puntos entre los embalses de Miño-Sil (63,7%), los más caudalosos, y los de Galicia Costa (43,9%). El agua almacenada en Miño-Sil es de 1.929 hectómetros cúbicos, por debajo del dato a estas alturas en 2024 y de la media de la última década.

En el caso de Galicia Costa, los embalses también están por debajo tanto del dato de inicio de octubre de 2024 y de la media de los diez años pasados.