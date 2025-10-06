O Parrulo Ferrol pone a la venta las entradas para el partido de este sábado ante Illes Balears Palma Futsal

O Parrulo Ferrol tendrá su nuevo partido delante de su afición en el Pabellón de A Malata, este sábado 11 de octubre, recibiendo a los vigentes tricampeones de Europa, el Illes Balears Palma Futsal, en un partido que se disputará a partir de las 16:00 horas.

El apoyo de la afición a los jugadores parrulos en este partido en casa será fundamental para intentar conseguir tres puntos importantes en esta recta inicial de la temporada, luchando todos juntos desde el primer momento para intentar conseguir el objetivo final.

En esta ocasión, habrá dos tipos de venta de entrada con precios diferentes: La venta anticipada online, ya disponible y la venta en la taquilla del Pabellón de A Malata, el sábado una hora antes del inicio del partido, a las 15:00 horas.

El precio de las entradas para este partido en venta anticipada online en oparrulofs.compralaentrada.com será el siguiente:

– Abonados y abonadas de O Parrulo Ferrol: Entrada gratuita con su carnet

– Jugadores, jugadoras y monitorado de la Escuela de Fútbol Sala de O Parrulo Ferrol: Entrada gratuita con su carnet

– Entrada adulto (mayores de 18 años): 12 euros

– Entrada sub-18: 5 euros

– Menores de 5 años: Gratis

El precio de las entradas en la taquilla del Pabellón de A Malata, que abrirá una hora antes del inicio del partido, será el siguiente:

– Abonados y abonadas de O Parrulo Ferrol: Entrada gratuita con su carnet

– Jugadores, jugadoras y monitorado de la Escuela de Fútbol Sala de O Parrulo Ferrol: Entrada gratuita con su carnet

– Entrada adulto (mayores de 18 años): 15 euros

– Entrada sub-18: 7 euros

– Menores de 5 años: Gratis