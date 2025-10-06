La Unión Popular de Langreo será el rival del Racing en la primera eliminatoria de la Copa del Rey

La Unión Popular de Langreo será el rival del Racing de Ferrol en la primera eliminatoria de la Copa del Rey Mapfre, cuyo sorteo se celebró en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol, siguiendo criterios de proximidad geográfica y emparejamiento según divisiones.

Así, se sabía de antemano que el rival del Racing saldría del «bombo» de Segunda Federación y que se ejercería como visitantes en la eliminatoria, que se disputa a partido único. Con estos parámetros, se confirma que el choque tendrá lugar en el Nuevo Ganzábal, en una fecha todavía por determinar entre los días 28, 29 y 30.

Conocido su adversario, el técnico del Racing, Pablo López, se mostraba satisfecho, «sobre todo porque es un desplazamiento cercano y bueno para nuestra organización de la semana. Además, se puede acercar gente de Ferrol a Asturias».

La eliminatoria se disputará sobre un césped sintético, único «debe» que el preparador pone al escenario porque, por lo demás, «tiene grandes dimensiones y nos trae buenos recuerdos, pues la última vez que jugamos allí —que ganamos 2-3—, en la temporada 2020/21, fue en la que ascendimos a Primera Federación».

A pesar de que Pablo López es consciente de la «dificultad de enfrentarnos en su casa a un rival que nos va a poner las cosas difíciles», insiste en la «ilusión» con la que va a encarar su equipo la eliminatoria para avanzar en una «competición histórica para el Racing Club Ferrol«.