Comienzan en Neda los talleres de estimulación cognitiva

En la mañana de este lunes 6 de octubre comenzaron los talleres de estimulación cognitiva del Ayuntamiento de Neda, dirigidos a la población mayor del municipio. La oferta municipal incluye talleres de memoria, que comenzaron esta mañana, y el taller «Mentes Activas» propuestas que también buscan promover la interacción social del grupo. Aún es posible inscribirse, ya que quedan algunas plazas disponibles.

Las personas mayores de 65 años son las principales destinatarias de las dos iniciativas, incluidas en el programa “Nedactívate” y diseñadas para mantener a los participantes activos a nivel cognitivo, estimulando sus capacidades mentales y, al mismo tiempo, fomentando las relaciones sociales para evitar situaciones de soledad y aislamiento.

Los talleres de memoria, centrados en la lectura y la escritura, se imparten todos los lunes en la Casa de Cultura, en dos grupos (el primero de 9:30 a 11:00 y el segundo de 11:00 a 12:30). Este último y el taller «Mentes activas», programado los miércoles en la plaza do Puntal, de 16:00 a 17:30, son los que actualmente tienen plazas libres.

Para participar en las actividades es necesario inscribirse personalmente en el centro cívico Neda, de lunes a viernes, de 9:30 a 12:00 horas.