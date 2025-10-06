El jugador de O Parrulo Ferrol, Novoa, convocado por primera vez con la selección española absoluta

Tras una semana de espera, en la mañana de este lunes el sueño del jugador de O Parrulo Ferrol, Novoa, será una realidad, tras ser incluido por el seleccionador nacional absoluto, Jesús Velasco, en la lista de jugadores que jugarán con España los dos próximos partidos amistosos en Rabat ante Marruecos los próximos días 19 y 21 de octubre.

Esta es la primera vez que Novoa recibe una llamada del combinado absoluto, aunque ya sabe lo que es defender la elástica de la selección española, tras formar parte en convocatorias en categorías inferiores, como la sub-17 y sub-19.

O Parrulo Ferrol volverá a tener representación en la selección española absoluta cuatro años después, siendo Adri en anterior jugador en haberla recibido en su última convocatoria para el Mundial de Lituania de 2021.