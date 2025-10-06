El Concello de Ferrol no tiene la renuncia del gobierno central para realizar viviendas en el Sánchez Aguilera

En los últimos días se daba a conocer de manera extraoficial la intención del gobierno central de desestimar las obras prometidas para la construcción de vivienda pública en los terrenos del cuartel Sánchez Aguilera.

En la mañana de este lunes era preguntado al respecto el alcalde José Manuel Rey Varela, el cual reconocía “non recibir ningunha comunicación oficial” por parte del gobierno, a pesar de ver publicada la noticia en varios medios de comunicación, recordando el máximo compromiso del gobierno local con la vivienda.

El regidor ponía de manifiesto que la Xunta de Galicia se comprometió a construir 500 viviendas en Ferrol y el Estado en otras 500. La administración autonómica “xa empezou as obras nalgunhas parcelas e outras están empezando a cederse”, mientras que el gobierno central “non o está a cumprir” con las cuatro parcelas destinadas a tal efecto en la reurbanización del cuartel Sánchez Aguilera, como también en el cuartelillo de Marina, por lo que les exigía “cumprir cos compromisos adquiridos coa cidade, aínda que foran electoralistas.”