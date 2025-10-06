Ferrol aprueba las bases para los premios de investigación de 2025 y 2026

La junta de gobierno local ha dado luz verde este lunes a la convocatoria de los premios de investigación en 2025 y 2026, con 10.000 euros de cuantía en cada uno de ellos, tal y como afirmaba en rueda de prensa el alcalde José Manuel Rey Varela.

Estos premios tienen carácter bianual a partir de 2020, recordando el regidor que en los años impares se convocan los premios de investigación Ángeles Alvariño (Ciencias) y González Llanos (Ingeniería y Arquitectura), mientras que en los años pares se convocan los premios Concepción Arenal (Ciencias Sociales y Jurídicas), Ingeniero Comerma (Artes y Humanidades) y Antonio Usero (Ciencias de la Salud).

La finalidad es “impulsar os labores realizados nalgún dos ámbitos universitarios cos que se relacionan”, afirmaba el regidor.

Las solicitudes se podrán realizar a partir del día siguiente de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincial de A Coruña y en un plazo de treinta días naturales a través de la sede electrónica del Concello de Ferrol.