Continúa la búsqueda del octogenario desaparecido en Ortigueira

En la mañana de este domingo se reanudó la búsqueda de un vecino de 85 años de edad de O Viso, Ortigueira y que se encuentra desaparecido desde hace tres días de su domicilio en el que vivía solo.

A los diversos efectivos que participaban en el operativo esta mañana se ha unido un helicóptero de la Guardia Civil.

La alerta de su desaparición se registró cuando hace tres días la persona que suele llevarle el pan observó que el vecino no había recogido el de día anterior y que no se encontraba en la vivienda por lo que dio la voz de alarma. Otro vecino señala que lo vio en la tarde del pasado miércoles.

Lo cierto es que el vehículo que conducía fue encontrado aparcado en las inmediaciones de la cantera de Rande en Couzadoiro, por lo que todo hace suponer que el desaparecido fue hasta ese lugar con el fin de visitar unos montes de su propiedad.

Durante la jornada de sábado se desplegó un amplio dispositivo para la búsqueda, al igual que este domingo, en el participan efectivos de la Guardia Civil con dos perros, y CASAGA con dos guías y cuatro perros, del Grupo de Emerxencias Supramunicipal GES , Policía Local y Protección Civil de Ortigueira, así como vecinos de la zona. El Centro Integrado ás Emerxencias 112 desplegó una dotación del grupo de apoyo logístico de la Axencia Galega de Emerxencias (Axega), especializada en el manejo de drones. También acude a la zona en estas jornadas de búsqueda el alcalde de Ortigueira Valentín Calvín.

Según la información del CIAE 112, el dispositivo de búsqueda se centra en el lugar de Rande, en O Couzadoiro.