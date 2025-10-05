Profesionales del CHUF están protegiendo diariamente a una media de 25 niños frente al VRS

Se estima que serán en total en los grupos específicos unos 440 pequeños y pequeñas en el Área sanitario ferrolana.

La Xunta, a través de la Dirección General de Salud Pública, comenzaba el pasado 22 de septiembre una nueva campaña de inmunización frente al virus respiratorio sincitial (VRS), que permite prevenir las hospitalizaciones por este virus en los lactantes. Desde ese día, están recibiendo inmediatamente la dosis correspondiente todos los niños y niñas que están naciendo en este Área Sanitario de Ferrol. Son vacunados en el Complejo Hospitalario de Ferrol en las primeras 24-48 horas de vida aquellos que fueron naciendo desde ese 22 de septiembre, y durante toda la campaña hasta su final en marzo de 2026.

En esa misma semana, se citaron bebés prematuros menores de 12 meses y lactantes con alto riesgo de enfermedad grave por este virus menores de 24 meses. Son considerados de alto riesgo por padecer ciertas patologías como, a modo de ejemplo, displasia broncopulmonar o cardiopatías congénitas, entre otras.

En la actualidad, esta semana, los profesionales del área, en un siguiente escalón, comenzaban a proteger a una media diaria de 25 pequeños y pequeñas. La Consellería de Sanidad convoca de forma activa a los menores de seis meses que nacieron fuera de la campaña, es decir, entre 1 de abril y el 21 de septiembre de 2025, y están acudiendo al Centro de Especialidades del Hospital Arquitecto Marcide del Complejo ferrolano durante todos los días, de lunes a viernes por la tarde, y los sábados y domingos por la mañana.

El virus respiratorio sincitial es uno de los responsables de la bronquiolitis en bebés, una patología que causa cerca de un millar de hospitalizaciones cada año solo en Galicia, el 75% en chicos de menos de un año. El objetivo de la inmunización es reducir el número de casos de la bronquiolitis para evitar complicaciones de salud graves en los niños e ingresos hospitalarios.

Recordar que esta protección se introdujo en Galicia de modo pionero en el 2023, reduciendo las hospitalizaciones en más del 90% por esta infección en los niños y niñas inmunizadas. En la campaña gallega de la pasada temporada, la inmunización frente al virus que causa la bronquiolite fue administrada la 12.719 niñas y niños. Esto representa el 100% de bebés con factores de riesgo, el 91,74% en el caso de los recaptados en 2024 y el 98,27% de los bebés nacidos durante la última campaña.