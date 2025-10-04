O Parrulo Ferrol no tuvo su día ante Viña Albali Valdepeñas

A veces hay días en los que no salen las cosas como a uno le gustarían, como le ha sucedido en la tarde del sábado a O Parrulo Ferrol, tras caer por 7-1 en su visita al Viña Albali Valdepeñas, en la 5ª jornada de la Primera División, en un partido disputado en el Pabellón Virgen de la Cabeza (Valdepeñas).

Las cosas no empezaban nada bien para los ferrolanos ya desde el inicio, en una rápida jugada de equipo a los pocos segundos Boyis adelantaba al Viña Albali Valdepeñas, lo que suponía un jarro de agua fría.

A pesar de esto, los jugadores de O Parrulo Ferrol buscaban el empate, intentando aproximarse a la portería, aunque eran los locales los que estuvieron a punto de hacer el segundo con un remate de José Mario al larguero, aunque, poco después, Boyis volvía a anotar para hacer el 2-0 en un lanzamiento de falta.

Los dos equipos llegaban a las cinco faltas en los últimos minutos de periodo y O Parrulo Ferrol volvía a entrar de lleno en el partido con un gol de Diogo de tiro cruzado raso a media altura en el borde del área.

Tras la reanudación, el Viña Albali Valdepeñas seguía llevando el dominio del juego, volviendo a ampliar distancias con un tanto de Álex Fonseca en una jugada de saque de esquina.

Los ferrolanos no bajaban los brazos, teniendo ocasiones que desbarataba Borja Puerta bajo palos en el segundo tiempo, pero, cada vez que los locales llegaban al área ampliaban las distancias, al conseguir Torres el cuarto y el quinto en pocos minutos, el segundo de ellos finalizando otra jugada de estrategia.

Dennis Berthod salía a la pista para hacer las funciones de portero-jugador en los ferrolanos, pero Carrasco lograba hacerse con un balón para anotar a portería vacía desde su propia pista el sexto y ya en el último minuto Lucas Cezar anotaba el definitivo 7-1.

Con este resultado, O Parrulo Ferrol continúa con 7 puntos, en el 8º puesto de la tabla. Para la próxima jornada los ferrolanos recibirán al Illes Balears Palma Futsal, en un partido que se disputará el sábado 11, a las 16:00 horas, en el Pabellón de A Malata.

Viña Albali Valdepeñas: Vanderson, Boyis, José Mario, Torres, Carrasco – también jugaron – Borja Puerta, Alberto, Alex F, Naranjo, Veni, Lucas Cezar, Christian, Juanan, Gustavao.

O Parrulo Ferrol: Mati Starna, Novoa, Gonzalo Santa Cruz, Diogo, Rubén Orzáez – también jugaron – Dennis Berthod, Xavi Cols, Iván Rumbo, Jon, Morgato, Jhoy, Turbi, Niko Vukmir y Penezio.

Árbitros: Diego Corredor y Javier Moreno, junto con Fermín Sánchez-Molina como tercer árbitro y Juanvi Rodríguez como asistente (Comités andaluz y castellano manchego). Amonestaron a los locales José Mario y Carrasco; como a los visitantes Diogo, Rubén Orzáez, Jon, Niko Vukmir y al entrenador Gerard Casas.

Goles: 1-0 Boyis min.1, 2-0 Boyis min.12, 2-1 Diogo min.18, 3-1 Álex Fonseca min.23, 4-1 Torres min.27, 5-1 Torres min.28, 6-1 Carrasco min.34, 7-1 Lucas Cezar min.39.

Pabellón: Virgen de la Cabeza (Valdepeñas).