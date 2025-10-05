Unha treintena de mulleres participa nas Pontes no obradoiro de memoria impulsado polo concello

A concelleira de Benestar Social de As Pontes, Tania Pardo, e a directora do Centro de Información á Muller (CIM) participaron esta semana na apertura dunha nova edición do obradoiro de memoria, unha iniciativa consolidada que o Concello das Pontes promove desde o ano 2011 en colaboración coa Asociación de Viúvas das Pontes.
Durante os vindeiros nove meses, unha trintena de mulleres con idades comprendidas entre os 45 e os 85 anos, participarán nesta actividade que ten como obxectivo principal exercitar a mente e reforzar habilidades cognitivas como a atención, a concentración e a aprendizaxe.
Este programa, que se desenvolve ao abeiro das políticas municipais de envellecemento activo, busca tamén fomentar a participación social das mulleres, a creación de redes de apoio mutuo e a mellora da calidade de vida das participantes, especialmente nun contexto de cambios demográficos marcados polo aumento da esperanza de vida.
“Este obradoiro é moito máis que unha actividade semanal; é un espazo de encontro, apoio e crecemento persoal para moitas mulleres do noso concello. Apostamos por programas que poñan no centro o benestar emocional e mental das persoas maiores, e que lles permitan seguir activas, conectadas e valoradas dentro da nosa comunidade”, destacou a concelleira Tania Pardo.