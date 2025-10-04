El Racing no pasa del empate ante el Ourense CF en un partido para olvidar

MV-Los de Pablo López hicieron de largo su peor partido de la temporada ante el colista de la categoría. Los verdes nunca encontraron su juego, rescatando finalmente un punto insuficiente en la segunda mitad, gracias al gol de David Concha.

Una primera parte muy mala por parte local.

Salió el Racing al campo con la primera titularidad de Álvaro Giménez en la punta del ataque como principal novedad. La ocasión de Álvaro Peña a los dos minutos, tras un rebote, fue un espejismo de lo que sería el encuentro.

Los de Pablo López estuvieron desaparecidos, insulsos, erráticos y totalmente desconectados de un partido en el que el Ourense CF conseguía el 0-1 mediada la primera mitad tras un centro del ferrolano, Adrián Guerrero, que cabeceaba en el segundo palo el lateral izquierdo, Álvaro Sanz. Poco después, los visitantes tuvieron el segundo, sin acierto. El Racing pareció querer despertar con alguna jugada por las bandas, con Dacosta y Álvaro Juan como protagonistas, pero sin llevar excesivo peligro a la meta ourensana.

Peligrosas fueron las dos llegadas del Ourense CF, con un disparo de David Muñoz y otro de Omar que el portero local Parera y el larguero abortaron. El Racing se marchaba perdiendo por la mínima ante un conjunto visitante que bien pudo marcharse con una mayor ventaja en el marcador al tiempo de descanso.

Gol del empate, polémica y tensión en la segunda parte

No mejoraron mucho las cosas en la reanudación, si bien parecía verse a un Racing con más ganas de agarrarse al encuentro, con los tres cambios realizados en el descanso, entrando Migue Leal, Tejera y David Concha al campo.

Con más empuje que claridad consiguió llegar el Racing a la meta rival, consiguiendo David Concha el 1-1 tras una gran acción ofensiva del conjunto local. Fue, sin embargo, una pequeña gota de agua en un desierto. Antón Escobar sustituyó a Giménez en la punta del ataque, gozó de dos ocasiones, pero el acierto de los delanteros verdes hasta el momento está siendo prácticamente nulo.

En el tramo final el encuentro se llenó de jugadas polémicas, revisiones de VAR que no fueron a ninguna parte y algún conato de enfrentamiento entre jugadores de ambos equipos. El tiempo fue pasando y el fútbol siguió escondido, reparto de puntos y gracias para un Racing que se vio maniatado por el conjunto de As Burgas en este encuentro, que fue con creces el peor de la temporada y que, por momentos, recordó a algunos tiempos oscuros de la pasada campaña.

Descontento palpable entre la parroquia racinguista

La afición local quiso comenzar el partido apoyando al equipo, pero el encanto y la desesperación fueron apareciendo con el paso del partido, llegando los primeros pitos de la temporada. Con todo, no deben encenderse demasiadas alarmas, ya que el equipo parece atravesar un bache en las últimas jornadas, escapándose valiosos puntos de A Malata, pero a buen seguro que con trabajo y cabeza el conjunto verde debería recuperar más pronto que tarde el buen nivel ofrecido en las primeras cuatro jornadas de competición.

El Racing jugará el Memorial Moncho Rivera el miércoles a las 20:00 en A Malata ante el Tondela portugués. La siguiente cita en Primera RFEF será el próximo domingo a las 12:00 visitando en Tajonar al Osasuna Promesas.

Ficha Técnica

1: Racing de Ferrol. Miquel Parera; Álvaro Mardones (Migue Leal, min 46), Pujol, Zalaya, Álvaro Ramón; Gorostidi, Álvaro Peña (Tejera, min 46), Jairo ; Álvaro Juan (David Concha, min 46), Álvaro Giménez Antón Escobar, min 65) y Raúl Dacosta (Pascu, min 80) .

1: Ourense CF. Álvaro Ratón; Prado, Carmona, Jelbat, Hugo Sanz; Jerin (Castillo, min 66) Yuste, David Muñoz (Punzano, min 66); Guerrero (Camus, min 72), Omar (Kensky, min 81) y Amin (Aranzabe, min 81).

Goles: 0-1, min 9: Hugo Sanz; 1-1, min 60: David Concha.

Árbitro: Jaime Ruiz (Asturias). Amarillas a Álvaro Peña y Parera por el Racing y a Jerín , Aranzabe y Carmona por parte del Ourense CF.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la 6.ª jornada de competición de la Primera RFEF, disputado en A Malata ante 5528 espectadores. Representación de afición ourensana, así como de los clubs invitados por el Racing a este partido, el Galicia de Caranza y el CD As Pontes.

LO QUE DICEN LOS MEDIOS

LA REGIÓN

Un punto que sabe a poco al Ourense.

El Ourense CF empató a un gol en su visita al Racing de Ferrol pero por lo demostrado mereció haber traído la victoria