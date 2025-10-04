El Valdetires Ferrol logra una importante victoria ante Nou Turia

Adán Puentes (X: @adanpuentes | IG: @adanpuentes89)

El Valdetires Ferrol endereza su rumbo en este inicio de temporada en la Segunda División, tras imponerse por un contundente 9-2 al Nou Turia, en la 3ª jornada disputada en la tarde del sábado, en el Pabellón de Esteiro.

Las ferrolanas controlaban el juego desde el primer momento, teniendo llegadas de cara a puerta que no conseguían aprovechar hasta que, en el minuto 3, en una acción de pillería en una presión en el área visitante, Tere metía el pie en un pase, enviando el balón al fondo de la red.

Con este 1-0, el Valdetires Ferrol iba a más, realizando un buen trabajo defensivo, evitando los balones largos de las valencianas y pudiendo ampliar distancias con un tiro de Ana López al larguero en la frontal del área, botando fuera de la línea por muy poco, pero, poco después, Carol Senra lo conseguía culminando un saque de esquina con un gol en el borde del área a media altura.

El Nou Turia intentaba contrarrestar el juego de las verdes, pero el Valdetires Ferrol mostraba sus progresos como equipo tras los primeros partidos oficiales disputados, consiguiendo Ana López el tercero con un gol en la frontal del área con un tiro cruzado raso, aunque, a falta de dos minutos para el descanso, Marta aprovechaba un fallo defensivo para recortar distancias con el 3-1.

Esto tan solo era un espejismo de cara a lo que estaba por venir en el inicio del segundo periodo, con el Valdetires Ferrol haciendo gala de su buena efectividad, transformando en gol cada llegada, con dos goles de Carol Senra y Tere que encarrilaban el partido mientras que, poco después, Patri Corral se sumaba con el sexto.

Las visitantes se quedaban momentáneamente con una menos al ser expulsada Clara y esto lo sabían aprovechar las ferrolanas para volver a anotar otros dos tantos por medio de Carol Senra y Patri Corral.

Ya en la recta final del partido la jugadora del filial Laura también se estrenaba en la Segunda División al conseguir el noveno gol, aunque era la visitante Marta quien cerraba el marcador ya casi sobre la bocina al anotar el definitivo 9-2.

Con este resultado, el Valdetires Ferrol consigue sus primeros 3 puntos, en el 9º puesto de la tabla. Para la próxima jornada las ferrolanas visitarán al Atlético Mercadal, en un partido que se disputará el sábado, a las 19:00 horas, en el Polideportivo Municipal de Mercadal.

Valdetires Ferrol: Natali, Ana López, Carol Senra, Patri Corral, Tere – también jugaron – Leti Rojo, Iria, Luin, Valeria, Laura y Paula Alonso.

Nou Turia: Naiara, Clara, Andrea, Lucía, María – también jugaron – Alejandra, Marta, Irene Ramo, Irene Blasco y Ángela.

Árbitros: Eloy Bello y Juan Ramón Juan, junto con Alejandro Piñón como asistente (Comité gallego). Amonestaron a la local Iria y a su entrenador Manu Lombardía, como a las visitantes Lucía e Irene Ramo. Expulsaron, por roja directa, a la visitante Clara.

Goles: 1-0 Tere min.3, 2-0 Carol Senra min.9, 3-0 Ana López min.13, 3-1 Marta min.18, 5-1 Carol Senra min.21, 5-1 Tere min.22, 6-1 Patri Corral min.29, 7-1 Carol Senra min.34, 8-1 Patri Corral min.35, 9-1 Laura min.36, 9-2 Marta min.39.

Pabellón: Esteiro