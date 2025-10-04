El Baxi Ferrol da el primer campanazo venciendo a las campeonas del Valencia Basket

Adán Puentes (X: @adanpuentes | IG: @adanpuentes89)

Reencuentro soñado para el Baxi Ferrol en esta nueva temporada en la Liga Femenina Endesa y lo hacía por todo lo alto, tras imponerse por 71-65 a las vigentes campeonas del Valencia Basket, en un partido disputado en la tarde del sábado, en el Pabellón de A Malata.

Las ferrolanas no podían empezar mejor su partido, con varios triples que dejaban descolocadas a las jugadoras valencianas, que intentaban responder dentro de la zona, pero la distancia empezaba a hacerse cada vez más mayor, a lo que se sumaba la buena capacidad defensiva y ofensiva del Baxi Ferrol en los rebotes, en un inicio estratosférico con 15-4 y que lograban mantener en los siguientes minutos para cerrar el primer cuarto con un impresionante 22-8.

En el segundo cuarto el Valencia Basket quería demostrar porque son las vigentes campeonas de liga, subiendo sus líneas y su presión a las ferrolanas, recortando distancias y llegando a ponerse a diez puntos de desventaja a falta de cinco minutos, pero el Baxi Ferrol no bajaba el pie del acelerador y, tras un tiempo muerto de Lino López para recolocar sus ideas, las ferrolanas volvían al juego arrollador de los primeros minutos para irse al descanso con un contundente 40-22.

Tras el descanso, el guion del partido no tenía diferencias, con el Baxi Ferrol creyendo en sus posibilidades en todo momento, mientras que el Valencia Basket seguía sin mostrar una buena versión de su juego, con múltiples imprecisiones tanto en ataque como en defensa, lo que permitían a las locales cada vez más arropadas por su afición de alcanzar la máxima diferencia sobre la pista al sobrepasar los veinte puntos con un triple de Blanca Millán, acabando el tercer cuarto con 61-39.

En los últimos diez minutos, todo lo que no se había visto del Valencia Basket hasta el momento aparecía, ante la urgencia de que se les podía escapar este primer partido liguero, presionando en todas las facetas a las jugadoras del Baxi Ferrol, que no querían dejar escapar todo lo conseguido en los tres cuartos anteriores, aunque la ventaja poco a poco iba disminuyendo, a la par que aumentaban las decisiones arbitrales comprometidas que casi siempre iban a favor del cuadro valenciano. Se llegaba a un último minuto de mucha tensión, con el Baxi Ferrol siempre por delante, en un continuo intercambio de faltas y tiempos muertos, pero esto no evitaba la victoria ferrolana por 71-65.

Baxi Ferrol: Sánchez-Ramos (0), Erjavec (9), Daniels (17), Joiner (13), Joris (5) – también jugaron – Sotolova (6), Millán (12), Melia (9), Rodríguez (0).

Valencia Basket: Araujo (4), Romero (2), Fam (8), Atkinson (17), Ben Abdelkader (4) – también jugaron – Casas (15), Carrera (13), Iagupova (0), Lekovic (2) y Alexander (0).

Árbitros: Carlos Javier García León, Jorge Muñoz García y Marc García Santos.

Parciales: 22-8, 18-14, 21-17 y 10-26.

Pabellón: A Malata.