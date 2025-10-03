Narón acoge la exposición “60 años, 60 fotos” promovida por Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol

El Centro Comercial Odeón acoge hasta el próximo 10 de octubre la exposición “60 años, 60 fotos” promovida por Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol, para conmemorar el 60 aniversario de la constitución de la entidad en Ferrol (se cumplen el próximo 8 de octubre).

Se trata de una muestra de 60 imágenes que reflejan la trayectoria de la ONG desde sus inicios y hasta la actualidad, poniendo en valor la acción y compromiso social de Cáritas con los más desfavorecidos a lo largo de todo este tiempo.

En palabras de los responsables de Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol, la temática de la exposición trata de “mostrar la continua búsqueda de Cáritas a lo largo de su historia a favor del reconocimiento de la dignidad de la vida de cada persona, y en la construcción del bien común”.

Todas las imágenes forman parte del archivo impreso y de las redes sociales de esta entidad, y juntas constituyen “60 imágenes de la ESPERANZA que nace en cada gesto, en cada encuentro… que recoge cada foto”.