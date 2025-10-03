O Parrulo Ferrol quiere continuar en buena dinámica en su visita al Viña Albali Valdepeñas

O Parrulo Ferrol busca seguir sumando en esta Primera División y este sábado visitarán una de las canchas más complicadas del campeonato, el Pabellón Virgen de la Cabeza, para medirse al Viña Albali Valdepeñas, en un partido que se disputará el sábado, a las 16:30 horas, en la 5ª jornada.

Antes de emprender el viaje comparecían en rueda de prensa el jugador Novoa y el entrenador Gerard Casas, en un evento celebrado en las instalaciones de Casa Amador, establecimiento patrocinador de O Parrulo Ferrol y su Escuela de Fútbol Sala.

El jugador parrulo reconocía estar “muy bien y muy a gusto” en esta recta inicial de la temporada, con muchas ganas de “seguir trabajando y seguir compitiendo”, con el objetivo de “intentar conseguir los máximos puntos posibles.”

El partido del pasado sábado ante CA Osasuna Magna fue “bastante complicado”, sobre la pista “de tú a tú”, donde en los minutos finales “pudimos sacar ese puntito” y en caso de lograr los tres puntos ante Viña Albali Valdepeñas “le vamos a dar mucho valor.”

Este pasado lunes Novoa aparecía por primera vez entre los preconvocados con la selección española absoluta para los próximos amistosos ante la selección de Marruecos en Rabat. Novoa afirmaba que no se lo esperaba “y es un orgullo tremendo, una ilusión enorme”, en una ilusión “desde niño pequeño para poder conseguir algo así”, por lo que estaba “muy contento” a la vez que tenía “muchas ganas” de poder estar en la lista final que se dará a conocer este próximo lunes 6.

Aunque este partido ante el Viña Albali Valdepeñas “es a distancia”, Novoa le pedía a la afición “que nos siga apoyando y poder darles una alegría para poder traernos los tres puntos a Ferrol.”

Gerard Casas: “El Viña Albali Valdepeñas tiene un equipazo”

El entrenador de O Parrulo Ferrol, Gerard Casas, afirmaba que esta semana de entrenamientos era “muy buena”, con los jugadores “disfrutando del proceso, empiezan a conocerse con sinergias muy buenas y ellos también lo notan”, por lo que están “preparados” para el partido de este sábado.

Sobre la preconvocatoria de Novoa con la selección española, reconocía estar “feliz, contento y orgulloso, se lo merece por la mejora que ha tenido en este año” y sobre la pista “todo el mundo ve el don que tiene con la pelotita”. En todas las semanas “hace un esfuerzo para seguir mejorando y se merece entrar en la lista definitiva.”

El Viña Albali Valdepeñas en esta temporada “tiene un equipazo, una gran plantilla con muy buenos jugadores, con un muy buen entrenador, están bien trabajados”, por lo que se quedaba con el conjunto del equipo por encima de algún jugador a nivel individual.

A la afición le pedía para este partido que “sufran con nosotros”, en uno de los pabellones más difíciles de la categoría “va a estar lleno, aprietan muchísimo y se les hace escuchar”, por lo que desde casa “les pedimos que nos apoyen para intentar sacar algo positivo».