La Escuela Javi Gómez Noya compite este sábado en el ácuatlon de Castrelo do Miño

3 octubre, 2025 Dejar un comentario 110 Vistas

Media docena de canteran@s de la Escuela Javi Gómez Noya participan este sábado en el Ácuatlon de Castrelo do Miño-Copa Diputación de Ourense.

Los benjamines Adrián Alarcón y María Benasach, los alevines Cecilia Benasach y Dylan Alarcón y los infantiles Miguel Benasach y Noa Amado representarán a la base del Triatlón Ferrol. Los recorridos serán de 200 metros de natación y 650 m de carrera en categoría benjamín, 200 m de natación y 1,3 km de carrera en alevín y 400 m de natación y 1,3 km de carrera en infantil.

