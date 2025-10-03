El Racing busca reencontrarse con la victoria ante el Ourense CF

M.V. El equipo verde afronta este sábado a las 18:30 en el Estadio de A Malata (TVG2, LaLiga+), la 6.ª jornada de competición de la Primera RFEF recibiendo al Ourense CF, último clasificado de la categoría. Con todo, no se espera un partido fácil, en el que los de Pablo López buscarán volver a la senda de la victoria, tras no poder conseguir ningún triunfo en las dos últimas jornadas de competición.

Con la única baja del portero César Fernández y con la vuelta al equipo tras sus sanciones de Jairo Noriega y Migue Leal, los verdes intentarán mejorar su eficacia ante la portería rival con respecto al último encuentro ante el CD Guadalajara. La vuelta de Jairo al equipo se antoja vital en el aspecto ofensivo del equipo, ya que en el primer mes de competición demostró ser uno de los jugadores con más talento del equipo.

En el lateral derecho, a pesar de la vuelta de Migue Leal, parece que el ferrolano Álvaro Mardones seguirá como titular tras el gran nivel mostrado en el último partido. Alex Zalaya, recientemente galardonado como mejor jugador del equipo en el mes de septiembre, seguirá siendo el jefe de la defensa, siendo también una gran baza en las jugadas a balón parado.

Se espera una línea continuista en el once titular del técnico Pablo López, más aún cuando el próximo miércoles a las 20:00 en A Malata jugará el Memorial Moncho Rivera ante el Tondela, de la Primera Portuguesa, un encuentro en el que el técnico racinguista podrá aprovechar para dar mayor protagonismo a todos aquellos jugadores que han gozado de menos minutos hasta el momento.

El rival

El Ourense CF afronta su segunda temporada consecutiva en la Primera RFEF, después de haber conseguido una salvación con una gran segunda vuelta en la pasada temporada, precisamente con el actual técnico racinguista, Pablo López, en el banquillo y con jugadores ahora racinguistas, como Zalaya y Jairo, en sus filas.

En esta temporada, el conjunto dirigido por Dani Llacer no ha tenido un buen comienzo en la competición de Liga, sumando solamente 2 puntos en 5 partidos, lo que le ha llevado a ocupar la última posición. Un camino totalmente diferente han tenido los ourensanos en la Copa Federación, proclamándose el pasado míercoles campeones gallegos de la misma tras vencer al Bergantiños CF en Carballo, asegurándose recibir a un equipo de Primera División en O Couto.

Este encuentro puede pasarles algo de factura este sábado en el aspecto físico, aunque a buen seguro en el aspecto psicológico ha supuesto un chute de moral para un equipo necesitado de puntos, el cuál venderá muy cara su piel en A Malata. Jugadores como Jerín, Amín, Kensly o el ferrolano Iván Guerrero tratarán de complicarle las cosas a un Racing que buscará la victoria para seguir instalado en la zona noble de la categoría.

El derbi gallego entre el Racing de Ferrol y el Ourense CF de este sábado a las 18:30 estará arbitrado por el veterano colegiado asturiano, Jaime Ruíz.