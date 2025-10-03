El Baxi Ferrol se estrena en Liga Femenina Endesa recibiendo a las vigentes campeonas, Valencia Basket

Tras una larga espera, vuelve la competición para el Baxi Ferrol, empezando en la Liga Femenina Endesa y lo harán por todo lo alto, recibiendo a las vigentes campeonas, el Valencia Basket, en un partido que se disputará a partir de las 19:00 horas, en el Pabellón de A Malata.

Las ferrolanas se verán las caras ante “uno de los favoritos para ganar el título o incluso en Euroliga”, afirmaba su entrenador Lino López, jugando con un rival “de potencial” para el primer partido de la temporada “y para el espectador es una oportunidad para ver las mejores jugadoras de Europa y del mundo en Ferrol”, queriendo destacar el esfuerzo que hace el Baxi Ferrol en cada temporada “para competir en la liga y en Europa y que podamos disfrutar de estas jugadoras aquí.”

En esta temporada “hay mucha ilusión” en este inicio de competición, algo que se ha trasladado a la masa social con más de 2.200 abonados y el aficionado “tiene muchas ganas de disfrutar con el equipo, algo que ya se vio en la Copa Galicia y ojalá podamos darles alegrías.”

La pretemporada no ha estado exenta de sobresaltos en el Baxi Ferrol. Lino López reconocía que le gustaría tener “más sesiones de entrenamientos”, que se sumaba a la lesión de larga duración de Bego de Santiago, como también en otras jugadoras de la plantilla “que nos han impedido estar con la plantilla completa” y le gustaría “tener más tiempo de pretemporada”, pero sobre la pista “el equipo ha trabajado bien, acoplándose lo antes posible”, con las jugadoras que ya estaban en el club “le han facilitado la acoplación a las nuevas.”

La lesión de Bego de Santiago “trastoca un poco los roles del equipo”, como también “el día a día de trabajo de entrenamiento”, ya que el equipo se quedaba solo con nueve jugadoras senior, destacando el trabajo realizado por las canteranas Elena Baldonedo e Irene Somorrostro en esta pretemporada ayudando al primer equipo.

La plantilla esta temporada se hizo “con el presupuesto que tenemos” y, a diferencia de la temporada pasada, sobre la pista “se verá mucha más rotación, ya que había jugadoras con una carga de minutos muy grande” y si las lesiones las respetan “podamos tener cambios continuos”, pero durante la temporada “se irá viendo”, siendo consciente que “tenemos una plantilla corta para afrontar una doble competición”, pero con la “ilusión de todas para poder competir” y desde el primer día “han querido demostrar que son competitivas, en cada entrenamiento.”