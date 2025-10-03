El Valdetires Ferrol buscará tres puntos importantes este sábado en Esteiro ante Nou Turia

Segundo partido en esta semana del Valdetires Ferrol delante de su afición en el Pabellón de Esteiro, regresando a la Segunda División, recibiendo al Nou Turia, en la 3ª jornada, que se disputará este sábado, a partir de las 17:30 horas.

Las ferrolanas se verán ante un rival “que tiene una muy buena plantilla”, afirmaba en la víspera su entrenador Manu Lombardía. El Nou Turia se caracteriza por su juego de cuatro “que es difícil verlo en esta categoría y tienen muy buen pie para poderlo hacer” y sobre la pista en estas dos jornadas han logrado una victoria en el partido inaugural en su visita al Caja Rural River Zamora, cayendo en el segundo partido delante de su afición ante Gran Canaria Teldeportivo.

El Valdetires Ferrol todavía no sabe lo que es puntuar, tras un inicio complicado de liga ante dos equipos candidatos a todo en esta temporada como son Estrela Cortegada y El Gaiteiro Rodiles. Estos partidos “nos han servido para corregir errores” y en este partido es objetivo es “ir a por los tres puntos y hacernos fuertes” delante de su afición “empezar a sumar de tres en tres, que nos ayuden en la grada y más en estos momentos en los que nos hacen falta.”

Manu Lombardía tendrá la baja confirmada de Irene Cela, tras un esguince de tobillo producido en el partido ante El Gaiteiro Rodiles y que ya le impidió estar este martes en la Copa Galicia ante FSF Castro, mientras que la entidad ferrolana está pendiente de la autorización federativa para que Simone pueda debutar con el equipo.