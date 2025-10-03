Ferrol recibe más de 6.5 millones de euros de fondos europeos para financiar «abrir Ferrol al mar» y «la ciudad del deporte»

La Dirección General de Fondos Europeos acaba de resolver provisionalmente esta convocatoria de asignación de fondos a estas dos importantes actuaciones.

El Gobierno local recibió en la jornada de hoy la resolución de 1 de octubre de 2025 de la Dirección General de Fondos Europeos, por la que se resuelve provisionalmente la convocatoria para la asignación de senda financiera feder a planes de actuación integrados de entidades locales, en el marco del desarrollo urbano sostenible, con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el período de programación 2021-2027.

El Ayuntamiento de Ferrol solicitó fondos europeos para algunas de las principales actuaciones de los proyectos Abrir Ferrol al mar, que cuenta con una inversión de 11 millones de euros, y la Ciudad del Deporte, que ronda los 18 millones de euros.

El Ministerio de Hacienda, a través de la Secretaría General de Fondos Europeos, reasignó las cuantías debido al elevado número de solicitudes presentadas y después de modificar los rangos poblacionales con respecto a convocatorias anteriores, por lo que al Ayuntamiento de Ferrol si le asignó, como ciudad intermedia, el importe máximo de 10.912.878 euros, del que el ministerio concede el 60% que son 6.547.727 euros.

Ahora hay un plazo de 10 días para que las entidades que lo deseen puedan formular los alegatos. Finalizado este plazo, se publicará la resolución definitiva para que ayuntamientos y agrupaciones urbanas funcionales acepten o rechacen finalmente la ayuda.