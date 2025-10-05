Neda abre inscripción para participar en la tradicional excursión que organiza a Portugal

Las inscripciones se abren el lunes 6 de octubre. El Ayuntamiento de Neda prepara, un año más, la tradicional excursión a Portugal justo antes de Navidad.

Este viaje sociocomunitario, de un solo día, tendrá lugar el miércoles 17 de diciembre e incluirá una visita a Valença do Minho, frente a Tui, donde, además de la feria, los participantes podrán disfrutar del enclave turístico y comercial de Fortaleza.

Esta iniciativa permitirá a la población local conocer esta ciudad fronteriza, descubrir una de las grandes fortificaciones del país vecino y, por supuesto, hacer las típicas compras en sus comercios tradicionales. La salida será desde el Ayuntamiento (a las 8:00 horas) y el regreso a las 21:00 horas.

Deberá inscribirse en las oficinas de Servicios Sociales del Ayuntamiento. Las plazas para la excursión son limitadas y se asignarán por orden de inscripción. El precio de la actividad es de 20 euros y no incluye la comida.